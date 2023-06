Noch mehr Reichweite für Elektroautos: Ford tüftelt an Akkus fürs Autodach

Von: Simon Mones

Teilen

In den USA hat Ford ein Dach-Akku für Elektroautos patentieren lassen. Es soll die Reichweite erhöhen, hat aber ein gewichtiges Problem.

Das Elektroauto polarisiert. Immer mehr Autofahrer steigen um, doch viele lassen sich wegen der hohen Preise und fehlenden Lademöglichkeiten noch immer Zeit. Auch die Reichweite wird immer wieder kritisiert, dabei kommen die Stromer immer weiter. Der Zeekr 01 soll satte 1.000 Kilometer am Stück schaffen. Toyota will künftig sogar Autos bauen, die bis zu 1.500 Kilometer schaffen. Und auch bei Ford hat man sich dem Thema angenommen und sich eine interessante Lösung patentieren lassen. Batterien auf dem Autodach.

Wie ein Patent aus den USA zeigt, arbeitet Ford an einer großen Reserve-Batterie, die an eine Dachbox erinnert. Mit dem Unterschied, dass sich an dem Ende des Dach-Akkus ein Ladekabel befindet. Diese Lösung würde es ermöglichen, dass Elektroautos auch in Regionen und auf Strecken ohne flächendeckende Ladeinfrastruktur (dazu gehören auch einige EU-Länder) problemlos unterwegs sein könnten, für die die bisherigen Reichweiten nicht ausreichten.

Dach-Akku kommuniziert drahtlos mit Elektroauto

Und genau wie eine klassische Dachbox lässt sich auch die Reserve-Batterie von Ford bei Bedarf vor einer Reise auf dem Dach montieren. Nach der Rückkehr nach Hause kann sie dann eben so leicht wieder demontiert werden. Das Elektroauto kann dann wieder bequem an der heimischen Wallbox, einer Ladesäule oder dem normalen Stromnetz geladen werden.

Mit dem Extra-Akku auf dem Dach sollen Elektroautos auch in Regionen fahren können, wo es kaum Ladesäulen gibt. © United Staters Patent and Trademark Office

Der Dach-Akku wird dabei wie das Auto über das vorhandene Kabel aufgeladen. Die Energiebox enthält ein Steuermodul, das „drahtlos mit einem Kommunikationsmodul des Elektrofahrzeugs kommunizieren kann, um das Aufladen der Antriebsbatterie durch die Backup-Batterie zu steuern“.

Ford-Patent hat ein gewichtiges Problem

Zudem haben die Entwickler Luftkanäle auf beiden Seiten der Box vorgesehen, mit denen die Kühlung der Akkus verbessert werden soll. Ferngesteuerte Ventile verhindern, dass Wasser, Kälte oder Sand in das Gehäuse eindringen und möglicherweise für Schäden an der Batterie sorgen.

Elektroauto laden: Diese zehn kommen nach 20 Minuten am Weitesten Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Das in der Patentanmeldung gezeigte Gehäuse umfasst einen Deckel und eine mit Polyurethanschaum ausgekleidete Schale, so soll die Temperatur für die optimale Nutzung des Akkus gesteuert werden. Das Ford-Patent hat jedoch ein Problem: das hohe Gewicht. Bekanntermaßen sind Lithium-Ionen-Batterien recht schwer und Fahrzeuge mit hohem Schwerpunkt neigen dazu, umzukippen, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten. Man müsste sich also entscheiden, ob man lieber schnell eine kurze Strecke fährt oder mit dem Extra-Akku eine lange Strecke zurücklegt – dann aber langsamer.