Reifenwechsel selbst erledigen: Welche Fehler Sie vermeiden sollten

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Einen Reifenwechsel kann man in der Regel problemlos selbst erledigen – wenn man einige Punkte beachtet. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Einen Reifenwechsel muss man nicht zwangsläufig von der Werkstatt erledigen lassen – wer aber selbst Hand anlegt, sollte einige Fehler unbedingt vermeiden.

Mehr zum Thema Reifenwechsel selber machen: Sechs Fehler, die Sie vermeiden sollten

Wer keine Ganzjahresreifen auf seinem Auto montiert hat, muss sich zweimal im Jahr um den saisonalen Reifenwechsel kümmern. Viele suchen dafür gerne eine Werkstatt auf und haben ihre Räder auch gleich dort eingelagert – das kostet zwar etwas, andererseits spart man sich auch einiges an Arbeit. Doch nicht jeder will sich diesen Luxus leisten und lagert seine Reifen lieber selbst zu Hause ein. Und auch der Wechsel wird dann oft meist erledigt. Ein Reifenwechsel ist kein Hexenwerk, dennoch sollte man wissen, was man tut – 24auto.de stellt sechs häufige Fehler vor.

Wer seinen Reifenwechsel selbst erledigt, spart Geld – allerdings nicht, wenn er dabei das Fahrzeug demoliert. Wichtig ist deshalb vor Beginn der Montage, das Fahrzeug auf einem ebenen und griffigen Untergrund abzustellen. Beachtet man dies nicht, besteht die Gefahr, dass der Wagen wegrutscht. Die Folgen können nicht nur Schäden an Radaufhängung oder der Karosserie sein, sondern sogar ernsthafte Verletzungen. Doch es gibt noch einige weitere Fehler, die man tunlichst vermeiden sollte.