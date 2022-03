Renault Clio: Spezialversion des Kleinwagens geht zum Hammerpreis weg

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Renault Clio V6 Phase 2 wurde nur rund 1.300-mal gebaut – nun wurde ein Exemplar versteigert. (Symbolbild) © Renault UK Limited

Ein gebrauchter Renault Clio ist ein erschwinglicher Kleinwagen – die meisten jedenfalls. Nun wurde ein spezielles Exemplar zum Hammerpreis verkauft.

Chippenham (Großbritannien) – Der Renault Clio ist ein klassischer Kleinwagen: Seit 1990 ist der Franzose auf dem Markt – und mittlerweile in der fünften Generation unterwegs. Verbaut waren in dem Fahrzeug zumeist Drei- und Vierzylindermotoren. Für Speed-Junkies oder Autosammler ist ein Clio in der Regel nicht unbedingt das Objekt der Begierde. Doch nun kam eine spezielle Version des Kleinwagens unter den Hammer – und brachte dem Verkäufer eine stolze Summe ein.

Bei dem nun versteigerten Renault handelt es sich um einen Clio V6 Phase 2. Das Fahrzeug ist quasi eine Reminiszenz an den legendären Renault 5 Turbo. Vom „normalen“ Clio unterscheidet sich die V6-Phase-2-Version zunächst einmal optisch: Mit einem extremen Widebody-Kit kommt diese Variante deutlich bulliger daher. Aber der fundamentale Unterschied zum Clio „von der Stange“ ist natürlich der Antrieb. Wie der Name schon verrät, wird der Phase-2-Clio von einem V6-Motor mit drei Litern Hubraum befeuert. Das Aggregat sitzt auch nicht mehr wie bei den Standard-Brüdern unter der Haube, sondern dort, wo der normale Clio eine Rückbank hat. Es handelt sich also um einen Kleinwagen mit Mittelmotor-Layout. Auf der Auktionsplattform collectingcars wurde nun ein Exemplar versteigert – der „säuregelbe“ V6 Phase 2 brachte 90.000 britische Pfund (umgerechnet knapp 109.000 Euro) ein.

