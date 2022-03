Steigende Rohölpreise: Deutschland reagiert auf Preis-Explosion

Teilen

Auch die Bundesregierung hat einen Teil ihrer Ölreserven freigegeben. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die hohen Ölpreise in Folge des Ukraine-Kriegs lassen die Spritpreise noch weiter ansteigen. Der Bund hat nun auf die Entwicklung reagiert.

Berlin – Die Spritpreise in Deutschland springen aktuell von Rekord zu Rekord. Ein Ende ist jedoch nicht in Sicht. Das liegt auch an dem anhaltenden russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der zu Turbulenzen auf den Ölmärkten gesorgt hat. So ist der Preis für Rohöl binnen weniger Tage drastisch angestiegen, das wiederum merken die deutschen Autofahrer an der Zapfsäule.

24auto.de verrät, wie Deutschland auf die steigenden Rohölpreise reagiert hat.

Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise um rund 45 Prozent gestiegen, allein seit Wochenbeginn um mehr als zehn Dollar. Die Nordseesorte Brent war so teuer wie zuletzt 2014. Der Preis Fass der US-Sorte WTI erreichte den höchsten Stand seit 2011. Grund für den Preisanstieg waren Ängste wegen möglicher Lieferausfälle infolge des Kriegs in der Ukraine. Einige Experten vermuten sogar, dass einige Länder die Einfuhr russischen Erdöls sogar komplett verbieten könnten. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA