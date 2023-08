Rost am Auto mit Cola beseitigen: Ein großes Glas reicht schon

Für Autoliebhaber ist es ein Albtraum: Plötzlich finden sich Rostflecken am Lack. Mit einem simplen Trick können Sie Ihren Wagen im Nu wieder zum Glänzen zu bringen.

Mit der Autowäsche ist das so eine Sache: Der eine fährt lieber durch die Waschanlage – andere reinigen ihren Wagen lieber in einer Waschbox. Vorsicht geboten ist beim Autowaschen zu Hause, denn hier können empfindliche Strafen drohen. Im Innenraum kann man bei Flecken auch mal zu Hausmitteln greifen. Doch was, wenn sich Rostflecken auf dem Lack abzeichnen? Auch hier soll ein Hausmittel helfen: Cola. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung hat sich Cola seit vielen Jahren als Allzweckreiniger im Haushalt etabliert. Ob Flecken auf der Kleidung, Kalk in der Toilette oder ein verstopfter Abfluss: Die braune Brause ist ein wahres Wundermittel, wenn es ums Putzen geht. Cola ist nämlich dazu imstande, oberflächlichen Rost zu entfernen.

Wie wirkt Cola gegen Rost?

Cola hat einen pH-Wert von 2,5 und ist damit eine säurehaltige Flüssigkeit. Rost wiederum entsteht, wenn Metall mit Sauerstoff und Wasser in Kontakt gerät – das Metall oxidiert. Beim Kontakt von Cola mit Rost kommt es zu einer chemischen Reaktion: Die im Cola enthaltene Phosphorsäure greift den Rost an und hilft, ihn zu lösen. Damit ist das Erfrischungsgetränk eine hervorragende – und noch dazu sehr billige – Lösung, um lästige Rostflecken von Ihrem Auto zu entfernen.

Bevor man Rostflecken am Auto mit Cola bearbeitet, muss die betreffende Stelle gründlich gereinigt werden. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Gleichermaßen kann Cola eingesetzt werden, um Werkzeug, Fahrräder, Gartengeräte usw. einer gründlichen Reinigung zu unterziehen. Übrigens: Phosphorsäure ist auch in Rostentfernern enthalten. Die Wirkung beruht wie beim Cola auf der Umwandlung von Eisenoxiden in stabiles Eisenphosphat.

Rost mit Cola entfernen: So geht‘s

Es gibt also viele gute Gründe, um Cola zur Rostentfernung zu nutzen. Sowohl in Sachen Wirksamkeit als auch in puncto Preis ist der koffeinhaltige Drink unschlagbar. So gehen Sie vor:

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Roststellen sauber und frei von Schmutz sind. Reinigen Sie die betroffene Oberfläche mit Wasser und Seife, um Schmutz, Staub oder lose Partikel zu entfernen. Trocknen Sie die Fläche anschließend gründlich ab. Dadurch kann die Cola besser haften bleiben und wirkt dementsprechend intensiver.

2. Nun gießen Sie eine ausreichende Menge Cola auf den Rostfleck. Ein großes Glas reicht üblicherweise aus, um den Bereich großzügig zu bedecken.

3. Lassen Sie die Cola für mehrere Stunden einwirken. Während dieser Zeit wird die Phosphorsäure den Rost allmählich lösen. Die Wirkung verbessert sich, je länger die Säure Zeit hat, mit dem Eisenoxid zu reagieren.

4. Nachdem die Einwirkzeit verstrichen ist, nehmen Sie einen Schwamm oder Lappen und reiben Sie den Rostfleck vorsichtig ab. Achten Sie darauf, nicht zu aggressiv vorzugehen, da dies die Lackierung beschädigen kann. Arbeiten Sie behutsam, bis der Rost entfernt ist.

5. Sobald sich der Rost gelöst hat, spülen Sie die behandelte Stelle gründlich mit Wasser ab, um alle Cola-Reste zu entfernen. Ansonsten bleibt ein klebriger Rückstand zurück, den Sie sicher nicht an Ihrem Auto haben wollen.

6. Trocknen Sie die behandelte Oberfläche mit einem sauberen Handtuch ab.

7. Zur Nachbehandlung können Sie eine schützende Schicht aus Rostschutzmittel oder Wachs auftragen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Rost nicht so schnell zurückkehrt.

Wie lässt sich Rost am Auto vorbeugen?

Damit sich gar nicht erst Rost am Auto bildet, können Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wie sagt man schließlich so schön: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Zum einen sollten Sie ihr Auto regelmäßig reinigen. Dadurch entfernen Sie Schmutz, Salzrückstände und andere Substanzen, die den Rost begünstigen können. Achten Sie besonders auf die Unterseite des Autos und die Radkästen, da sich dort schnell Schmutz und Feuchtigkeit ansammeln. Zum anderen sollten Sie versuchen, Ihr Auto an einem trockenen und überdachten Parkplatz abzustellen. Gerade, wenn Fahrzeuge über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind, bildet sich Rost.