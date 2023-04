Wertvoller Scheunenfund: Niederländer hortet 230 Oldtimer

Teilen

Mit rund 230 Fahrzeugen dürfte die Sammlung wohl einer der größten Scheunenfunde aller Zeiten sein. © Gallery Aaldering

Über 40 Jahre lang hat ein Niederländer eine riesige Autosammlung von 230 Oldtimern aufgebaut. Die kommen jetzt unter den Hammer.

Mehr zum Thema Wertvoller Scheunenfund: Niederländer sammelt 230 Oldtimer

Für viele Menschen ist ein Auto nur ein Fortbewegungsmittel, das sie von A nach B bringt. Für andere ist es viel mehr als das: ein Sammelobjekt. Statt auf der Straße stehen solche Liebhaberstücke meist in der Garage und dienen als Wertanlage. Manchmal geraten diese dort jedoch in Vergessenheit und setzen Staub an. So kommt es immer wieder zu spektakulären Funden, wie nun in den Niederlanden.

24auto.de verrät, wo die Oldtimer untergebracht waren.

Dort hat ein Mann namens Herr Palmen vor rund 40 Jahren damit begonnen, Autos zu sammeln. Den Anfang machte ein gelber Lancia B20. Inzwischen umfasst die Sammlung rund 230 Oldtimer sowie einigen modernen Modellen. Herr Palmen war seit Mitte der 1960er-Jahre selbst Händler für seltene und besondere Autos, ehe er seine eigene Sammlung begann.