Der Ford Bronco ist in den USA ein Kassenschlager. Das Dach breitet jedoch Probleme – besonders bei schlechtem Wetter.

Kanada – Mit dem Bronco gelang Ford 2021 wohl das Comeback des Jahres. Das SUV war so erfolgreich, dass der US-Konzern Probleme hatte, mit der Produktion hinterherzukommen. Dennoch entschied man sich zusammen mit dem Pope Franics Center einen besonderen Bronco für den guten Zweck zubauen. In der Theorie gut, doch in der Praxis sorgt er in der Konzernzentrale in Dearbon für ordentlich Kopfschmerzen, wie 24auto.de berichtet.

Der Grund: die beiden Dachvarianten des Bronco. Bei den Hardtops hat Ford mit Abnnutzungspromlemen zu kämpfen, die Variante mit Stoffverdeckt scheint derweil ein Problem mit der Dichtigkeit zuhaben. Während die Probleme beim Hardtop schon länger bekannt sind und gelöst werden sollen, handelt es sich beim Softtop noch um vereinzelte Fälle. Erst vor wenigen Wochen postete ein Mann aus Kanada ein Video, in dem der verschneite Innenraum seines Ford Bronco zu sehen war. Dabei handelte es sich um ein Modell mit Softtop. Inzwischen ist ein weiterer Fall aufgetaucht – erneut in Kanada.

Im Bronco6G-Forum klagt ein Nutzer über ein ähnliches Problem während eines Schneesturms und postet gleich mehrere Videos als Beweis. An mehreren Stellen im Innenraum des Fords sind Schnee und Eis zu sehen. Zudem kann man in dem Video auch erkennen, dass der Schnee durch das Dach des Geländewagens reinfällt.

Besonders stark betroffen sind die Metallscharniere des Dachs des Ford Bronco (hier gehts zum Autotest), wo eine beachtliche Menge Schnee liegt. Auch die Sitze sind verschneit. Der Besitzer des Geländewagens betont, dass das Dach korrekt verriegelt und auch alle Fenster geschlossen seien.

Schnee in Ford Bronco – andere Nutzer geben Tipps

Es scheint, als gäbe es ein Isolationsproblem mit dem Softtop. „Der Bronco wird von 90 km/h Seitenwind in einem Schneesturm getroffen und man kann sehen, dass das Verdeck nicht viel tut, um ihn draußen zu halten!!!“, schreibt der Mann im Bronco6G-Forum.

Andere Nutzer raten ihm daraufhin, den Geländewagen so zu parken, dass der Wind auf die vorderen Scharniere trifft, diese seien sicherer. Andere wiederum sagen, er müsse damit leben, da es sich beim Ford Bronco um ein Cabriolet handele. Der Besitzer hält es jedoch für inakzeptabel, dass das Verdeck den Schnee nicht draußen hält. So wie auch ein weiter Nutzer, der schlicht fragt: „Passiert das auch Jeeps?“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA