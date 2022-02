Schnee in Ford Bronco – nächster Besitzer klagt über Probleme

Schon wieder

Der Ford Bronco ist in den USA ein Kassenschlager. Das Dach breitet jedoch Probleme – besonders bei schlechtem Wetter.

Kanada – Mit dem Bronco gelang Ford 2021 wohl das Comeback des Jahres. Das SUV war so erfolgreich, dass der US-Konzern Probleme hatte, mit der Produktion hinterherzukommen. Dennoch entschied man sich zusammen mit dem Pope Franics Center einen besonderen Bronco für den guten Zweck zubauen. In der Theorie gut, doch in der Praxis sorgt er in der Konzernzentrale in Dearbon für ordentlich Kopfschmerzen.

Der Grund: die beiden Dachvarianten des Bronco. Bei den Hardtops hat Ford mit Abnnutzungspromlemen zu kämpfen, die Variante mit Stoffverdeckt scheint derweil ein Problem mit der Dichtigkeit zuhaben. Während die Probleme beim Hardtop schon länger bekannt sind und gelöst werden sollen, handelt es sich beim Softtop noch um vereinzelte Fälle. Erst vor wenigen Wochen postete ein Mann aus Kanada ein Video, in dem der verschneite Innenraum seines Ford Bronco zu sehen war. Dabei handelte es sich um ein Modell mit Softtop. Inzwischen ist ein weiterer Fall aufgetaucht – erneut in Kanada.