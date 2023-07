E-Vignette in der Schweiz: Welche Vorteile sie Urlaubern ab 1. August bringt

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Bislang müssen Autofahrer für die Nutzung von Autobahnen und Nationalstraßen in der Schweiz eine Klebevignette kaufen. Ab August 2023 gibt es nun auch eine E-Vignette.

Eine Fahrt mit dem Auto in den Urlaub will gut geplant sein. Das wichtigste vor dem Start ist ein gründlicher Fahrzeug-Check. Je nach Ziel sollte man sich auch ausreichend Verpflegung einpacken – denn an Autobahn-Raststätten wird bei den Preisen teils gewaltig hingelangt. Und auch die Mautgebühren im europäischen Ausland sollte man von vorneherein mit einkalkulieren. In der Schweiz wird am 1. August eine E-Vignette eingeführt, die für Urlauber praktisch sein kann.

Schweizer E-Vignette bringt einige Vorteile – unter anderem eine Zeitersparnis

Bislang müssen sich Autofahrer in der Schweiz eine Klebevignette kaufen. Diese gilt ein Jahr und kostet aktuell 42 Euro beziehungsweise 40 Schweizer Franken. Ab August 2023 startet dann die sogenannte E-Vignette. Diese bringt laut ADAC für Autofahrer einige Vorteile. So entfalle etwa die Suche nach Verkaufsstellen für die Klebevignette. Und nach einem Bruch der Windschutzscheibe muss man sich nicht über die Schweizer Zollämter eine Ersatzvignette ausgeben lassen.

In der Schweiz ist ab August 2023 auch eine E-Vignette erhältlich. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

E-Vignette in der Schweiz – Kauf aktuell nur über ein Internetportal möglich

Momentan lässt sich die E-Vignette für die Schweiz nur über ein Internet-Portal (e-vignette.ch) erwerben. Dem Automobilclub zufolge sind nur drei Informationen für den Kauf wichtig: Fahrzeugkategorie, Zulassungsland und Kennzeichen. Es ist weder das Anlegen eines Benutzerkontos nötig, noch die Eingabe von persönlichen Informationen. Bezahlt werden kann laut der Website des Anbieters entweder mit Kreditkarte (Visa und Mastercard) oder mit der Schweizer Bezahl-App Twint. Kontrolliert wird der Erwerb der E-Vignette über stichprobenartige Abfragen der Nummernschilder.

Top 10: Die zehn beliebtesten Autos der Deutschen Fotostrecke ansehen

Zweigleisiges System: Auch Klebevignetten in der Schweiz weiterhin verkauft

Im Gegensatz zu Kroatien, wo die E-Vignette ab Ende 2024 Mautstellen ersetzen soll, bleiben in der Schweiz erst einmal beide Systeme parallel bestehen. Am Preis soll sich nichts ändern, auch die Gültigkeit soll bei einem Jahr bleiben. Laut ADAC wird der Verkauf der Klebevignetten wohl erst eingestellt, wenn dieser einen Anteil von weniger als zehn Prozent erreicht.