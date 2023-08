Urlaubsfahrt nach Italien: Vorsicht vor der „Servito“-Falle an der Tankstelle

Genau hinschauen

Von Sebastian Oppenheimer schließen

Wem im Italien-Urlaub der Sprit ausgeht, sollte bei der Fahrt an die Zapfsäule genau aufpassen. Manche Tankstellen verlangen eine sogenannte „Servito“-Gebühr.

Andere Länder, andere Regeln: Wer auf seiner Fahrt in den Urlaub nicht unnötig Geld ausgeben möchte, sollte sich vor der Abfahrt gründlich informieren. Zum einen über die in vielen europäischen Ländern gültigen Mautgebühren, aber auch über die dort geltenden Verkehrsregeln. Speziell beim Tanken schauen die meisten aufs Geld. In Italien sollten Autofahrer deshalb genau schauen, ob an einer Tankstelle die sogenannte „Servito“-Gebühr erhoben wird.

An der Tankstelle in Italien: Auf die „Servito“-Gebühr achten

In Deutschland gibt es heute kaum noch eine Tankstelle, an der der „Tankwart“ das Betanken des Fahrzeugs übernimmt. In Italien dagegen gibt es durchaus noch Tankstellen, die einen sogenannten Tankservice anbieten. Den gibt es allerdings nicht gratis: Laut ADAC kann der sogenannte „Servito“-Zuschlag rund 20 Cent pro Liter betragen. Wer also 50 Liter tankt, zahlt zehn Euro mehr als ohne die Gebühr.

+ An italienischen Tankstellen wird teils noch ein Tankservice angeboten – für diesen wird aber eine „Servito“-Gebühr fällig. (Symbolbild) © Matteo Gribaudi/Imago

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

„Servito“-Zuschlag an italienischen Tankstellen – auch wer selbst tankt, muss womöglich bezahlen

Und Vorsicht: Es kann sogar sein, dass man die „Servito“-Gebühr bezahlen muss, wenn man selbst getankt hat, wie der Automobilclub warnt. Und zwar, wenn man eine Zapfsäule nutzt, an der der Zuschlag angeschrieben ist. Hier lohnt es sich also vorher einen gründlichen Blick zu riskieren, wenn man eine Tankstelle anfährt.

Was viele Autofahrer auch nicht wissen: Neben den „normalen“ Mautgebühren kassieren in Italien einige Städte auch noch „Einfahrtsgebühren“ – eine sogenannte City-Maut. Solche Gebühren gibt es beispielsweise in bestimmten Bereichen in Mailand, Bologna und Palermo.

Spritschleudern der Autogeschichte: 43,5 Liter auf 100 Kilometer Spritschleudern der Autogeschichte: 43,5 Liter auf 100 Kilometer

Teuer werden können in Italien aber vor allem Verstöße gegen die dort geltenden Verkehrsregeln – erst kürzlich wurden die Strafen verschärft. Vor allem bei Alkoholvergehen hinter dem Steuer werden schnell mehrere hundert Euro Bußgeld fällig, ab einem Promillewert von 1,5 drohen Bußgelder von bis zu 6.000 Euro und sogar eine Zwangsversteigerung des Fahrzeugs ist möglich.

Rubriklistenbild: © Matteo Gribaudi/Imago