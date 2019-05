Das sind unsere fünf besten Rocksongs für's Autofahren

Ob kurz zur Tanke oder auf der langen Urlaubsfahrt: Musik gehört zum Autofahren dazu und jeder hat seine eigene Top 5 an Songs. Wir stellen Ihnen unsere fünf besten Rocksongs vor.

Die Sonne scheint und vor Ihnen liegt nur die Weite der Straße. Zeit, das Radio aufzudrehen und gemütlich zum Ziel zu kutschieren. Aber es darf nicht irgendein zufälliges Lied sein. Für die perfekte Autofahrt muss es die perfekte Playlist sein. Wir stellen Ihnen unsere fünf besten Rocksongs für's Autofahren vor.

Da Geschmäcker bekanntermaßen unterschiedlich sind, haben Sie vermutlich eine andere Top 5. Verraten Sie uns doch in den Kommentaren, welche Songs für Sie beim Autofahren nicht fehlen dürfen. Aber zunächst unsere Playlist:

1. Queen – Bohemian Rhapsody

Der erste Nummer-1-Hit von Queen gehört auf jede gute Playlist und kaum jemand schafft es, bei "Bohemian Rhapsody" nicht mitzusingen. Außerdem: Ein ungeschriebenes Gesetz verlangt es, sich den Song bis zum Ende anzuhören, auch wenn man sein Ziel schon längst erreicht hat. Für uns ein absolutes Muss für jede Autofahrt.

2. Journey – Don't Stop Believin'

Auch unser nächster Hit ist ein wahrer Klassiker. "Don't Stop Believin'" von Journey bezeichnen manche als perfekten Rocksong, andere als Wohlfühl-Song. Wir finden: Journey und die Stimme von Steve "The Voice" Perry gehört auf jeder guten Autofahrt ins Gepäck.

3. Dire Straits – Sultans Of Swing

Wer in einer regnerischen Nacht durch die Großstadt fährt, kommt eigentlich nicht an "Sultans Of Swing" von Dire Straits vorbei. Vor allem das Gitarrensolo von Mark Knopfler hat es uns in diesem Song angetan.

4. Meat Loaf – Bat Out of Hell

Für viele gilt "Bat Out of Hell" von Meat Loaf als einer der besten Autofahr-Songs aller Zeiten. Auch wir gehören dazu. Allein dieses Arrangement findet man heute kaum noch in Liedern und im Auto hat man auch die Muße, sich diesen Song richtig anzuhören.

5. Metallica - Muster Of Puppets

Nach drei rockigen Songs geht es jetzt etwas lauter und metallischer zu. Schon der Beginn von Metallicas "Master Of Puppets" reißt jeden mit und bringt gerade zum Ende einer langen Fahrt jeden wieder in Schwung.

Verraten Sie uns doch in den Kommentaren, welche Songs für Sie beim Autofahren nicht fehlen dürfen.

