Bienenschwarm landet auf Škoda – Tierischer Besuch ruft Polizei auf den Plan

Von: Sebastian Oppenheimer

In Hessen fühlte sich ein Bienenschwarm von einem Škoda offenbar stark angezogen – der ungewöhnliche tierische Besuch rief sogar die Polizei auf den Plan.

Kelsterbach – Dass Autos auch auf Tiere eine gewisse Anziehungskraft ausüben, ist bekannt – jeder, der schon mal einen Marder-Schaden hatte, kann davon ein Lied singen. Aber auch Eichhörnchen scheinen Autos zu mögen: Der Besitzer eines Pick-up-Trucks fand in seinem Motorraum satte 80 Kilo Nüsse eingelagert. Und manchmal passieren auch ganz herzergreifende Geschichten: Eine Familie fand vor kurzem eine Baby-Katze im Motorraum – und adoptierte sie sogleich als Haustier. Nun bekam ein Škoda tierischen Besuch – der sogar die Polizei auf den Plan rief, wie 24auto.de berichtet.

Ein Bienenschwarm auf einem Škoda Scala rief im hessischen Kelsterbach die Polizei auf den Plan. © Polizei Hessen

Bienenschwarm auf Škoda – Tierischer Besuch ruft Polizei auf den Plan

In Kelsterbach (Hessen) hatte es sich auf dem Heck eines weißen Škoda Scala ein ganzer Bienenschwarm bequem gemacht. Ein Anblick, der offenbar gleich mehrere Anwohner in Aufruhr versetzte, die sich deshalb an die Polizei wandten. Die Beamten nahmen sich dem Problem an – allerdings nicht persönlich. In Nordrhein-Westfalen hatten Bienen kürzlich sogar einen Paketfahrer in die Flucht geschlagen.

Bienenschwarm auf Škoda – örtlicher Imker übernimmt den Abtransport

Die „Beseitigung“ der tierischen Škoda-Fans übernahm der örtliche Imker. Wie die Polizei berichtet, entfernte der Experte zunächst die Königin und separierte diese in einer Kiste. Im Anschluss konnte dann das restliche Bienenvolk in das Behältnis gelotst werden. Ob der Besitzer des Škoda von der Aufregung um sein Fahrzeug etwas mitbekommen hat, ist indes nicht bekannt.