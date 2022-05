Hohe Spritpreise: Vier Apps helfen beim Sparen

Teilen

Mit Preisvergleich-Apps wie Clever-Tanken lässt sich an der Tankstelle bares Geld sparen. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/Imago

Wer tanken will, muss tief in die Tasche greifen. Apps fürs Smartphone helfen, an der Tankstelle Geld zu sparen.

München – Als zu Beginn der Corona-Krise die ersten Lockdowns kamen, sanken die Spritpreise in Deutschland dramatisch. Zeitweise gab es den Liter Super E10 für 1,17 Euro, Diesel kostete sogar nur 1,05 Euro. Inzwischen sieht die Welt jedoch anders aus, wer sein Auto auftanken will, muss nun tief in die Tasche greifen. Insbesondere nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine waren die Preise explodiert.

24auto.de weiß, welche Apps fürs Smartphone dabei helfen beim Tanken zu sparen.

Bei Preisen von durchschnittlich rund 1,954 für Super E10 – das eine Alternative zum teuren Super E5 sein kann – und 2,019 Euro für Diesel lohnt es sich, die Preise zu vergleichen. Helfen können dabei vor allem drei Smartphone-Apps, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten. So lässt sich im Zweifel bares Geld an der Zapfsäule sparen.