Spritpreise in Deutschland: Wie lange gilt der Tankrabatt?

Ab dem 1. Juni soll der Tankrabatt die Autofahrer an der Zapfsäule entlasten. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Seit dem 1. Juni greift der Tankrabatt. Wie lange gilt er und wie hoch er ausfällt: Das müssen Autofahrer jetzt wissen.

München – Der Besuch an der Tankstelle war für die deutschen Autofahrer in den letzten Monaten alles andere als spaßig. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine kletterten Diesel und Benzin auf neue Rekordwerte und lagen immer wieder deutlich über zwei Euro. Zur Entlastung beschloss die Bundesregierung, die Energiesteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken. Allerdings gab es Zweifel daran, ob der „Tankrabatt“ wirklich an der Zapfsäule ankommt, da die Tankstellenbetreiber nicht verpflichtet sind, diesen weiter zugeben.

24auto.de verrät, wie lange der Tankrabatt in Deutschland gilt.

Entsprechend stellen sich den deutschen Autofahrern zum Start noch zahlreiche Fragen: Wie lange gilt der „Tankrabatt“? Wie hoch fällt er aus? Und ab wann sinken die Preise für Diesel und Benzin wirklich? Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammen gefasst.