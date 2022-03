Spritpreise in Deutschland: Tankstellen-Sterben befürchtet – wegen Polen

Die Tankstellen im Grenzgebiet zu Polen haben mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen (Symbolbild). © Sabine Brose/Imago

Anders als in Polen sind Benzin und Diesel in Deutschland sehr teuer. Das macht den Tankstellen zu schaffen.

Bonn – Wer derzeit in Deutschland eine Tankstelle ansteuert, der dürfte wohl mehrfach überlegen, ob er tanken will. Benzin und Diesel sind aktuell so teuer wie lange nicht mehr. Neben dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine gibt es jedoch auch noch zahlreiche andere Faktoren, die für die Rekordwerte sorgen.

24auto.de verrät, was der Zentralverband des Tankstellengewerbes wegen der hohen Spritpreise von der Politik fordert.

In einigen Nachbarländern sind die Spritpreise indes deutlich niedriger. Besonders in Polen können Autofahrer derzeit viel sparen. Durch die Mehrwertsteuersenkung ist Benzin rund 60 Cent pro Liter günstiger, bei Diesel sind es etwa 45 Cent. Die Folgen sind spürbar. „Der Kraftstoffabsatz in Grenznähe ist im Januar um die Hälfte eingebrochen. Polnische Tankstellen berichten dagegen von einem Umsatzanstieg um ebenfalls 50 Prozent", sagte Jürgen Ziegner, Geschäftsführer des Zentralverbands des Tankstellengewerbes.