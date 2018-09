Studentin räumt Garage ihrer Oma auf und traut ihren Augen nicht

Ab und zu putzen, kann sich richtig auszahlen. Denn manchmal findet man sehr rare und wertvolle Gegenstände, die manch Auto-Freak ins Schwärmen bringt.

Studenten, sagt man, verabscheuen das Aufräumen. Dass das Klischee so nicht stimmt, hat eine Studentin aus den USA bewiesen. Als nette Enkelin hat sie nämlich ihrer Oma beim Aufräumen der Garage geholfen – und etwas wirklich Seltenes gefunden.

Lamborghini Countach steht 20 Jahre in Garage

Wie die britische "DailyMail" berichtet, hat die US-Amerikanerin in Omas Garage nicht nur einen Ferrari 308, sondern auch einen sehr seltenen Lamborghini Countach aus dem Jahre 1981 gefunden.

Die junge Frau postete Bilder der beiden Oldtimer im Internet-Forum "Reddit" und die Nutzer konnten nicht fassen, was sich jahrelang unter Gerümpel versteckt hat. Wie die Autos so verwahrlosten, erklärte die Studentin in einem weiteren Post.

Lesen Sie auch: Sammler zahlt Rekordsumme für Ferrari 250 GTO.

Im guten Zustand rund 480.000 Euro wert

Demnach habe ihr verstorbener Großvater die beiden Autos 1989 für seine Sammlung gekauft. Nachdem er sein Geschäft verkaufen musste, behielt er die Autos und lagerte sie in mehreren Garagen, statt sie zur Rettung seiner Firma zu verkaufen.

Ihre Oma möchte die Autos nach Aussage der Studentin möglicherweise veräußern. Wie viel sie für die Oldtimer bekommt, steht in den Sternen. Im gepflegten Zustand wäre der Ferrari 308 etwa 89.000 Euro wert.

Richtig viel Geld würde es für den Lamborghini Countach geben, wenn er in einem besseren Zustand wäre. Der Wagen ist äußerst selten und ist bis zu 389.000 Euro wert.

Auch interessant: Bugatti Chiron besteht aus einer Million Lego-Teilen.

anb