Keine Lust zu warten: SUV-Fahrer überholt Müllauto auf Gehweg – und fährt Arbeiter an

Von: Sebastian Oppenheimer

Einem SUV-Fahrer ging’s nicht schnell genug: Er wich über den Gehsteig aus und fuhr einen Müllwerker an. (Symbolbild) © U. J. Alexander/Imago

Das Müllauto fuhr einem SUV-Fahrer an einer engen Stelle nicht schnell genug, also überholte er es einfach über den Gehweg – und erwischte dabei einen Müllwerker.

Es gibt immer wieder Autofahrer, die eine ganz eigene Sicht auf die Dinge haben. Regeln und Vorschriften scheinen in deren Welt in erster Linie nur für die anderen Verkehrsteilnehmer zu gelten – aber eben nicht für sie selbst. Ziemlich eilig hatte es nun ein SUV-Fahrer in Nordrhein-Westfalen, der eine hochriskante Aktion ablieferte, wie 24auto.de berichtet.

Laut Polizei war in der Stadt Meerbusch ein Müllfahrzeug dabei, die Tonnen der Anwohner zu entleeren. Wegen der Enge der Fahrbahn mussten jedoch einige Autos hinter dem Entsorgungsfahrzeug warten, ein Überholen des Müllwagens war an der betreffenden Stelle nicht möglich. Der Fahrer eines dunkelblauen SUV hatte aber ganz offensichtlich keine Lust zu warten: Er scherte aus und bretterte mit seinem Gefährt über den Gehweg – an den wartenden Autos und dem Müllwagen vorbei. Dabei fuhr er einen Müllmann am Bein an – der jedoch dabei glücklicherweise nicht verletzt wurde. Dann machte sich der SUV-Fahrer davon, ohne sich um das Geschehene zu kümmern.