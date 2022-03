Suzuki Jimny: Mini-Geländewagen für 13 Euro – mit etwas Glück

Von: Simon Mones

Der Suzuki Jimny ist ein absolutes Kultauto. In Mexiko gibt es den Geländewagen nun für grade einmal 13 Euro.

Reynosa (Mexiko) – Es gibt Autos, die muss man einfach mögen. Der Suzuki Jimny ist eines dieser Fahrzeuge. Trotz seines kompakten Auftretens ist der Japaner ein waschechter Geländewagen, der eine große Fanbasis hat. Zudem gilt der Jimny als sehr Wert stabil.

Für die aktuelle Generation sind in der günstigsten Variante mit der Comfort-Basisausstattung und manuellem Schaltgetriebe um die 21.915, Euro fällig. Als Tageszulassung kann der – in Deutschland nur noch als Nutzfahrzeug erhältliche – Geländewagen sogar noch teurer werden. Doch es geht auch günstiger, und zwar deutlich. In Mexiko kann man derzeit für grade einmal 299 Pesos (umgerechnet sind das etwa 13 Euro) an einen Suzuki Jimny kommen. Das Ganze hat allerdings einen Haken, wie 24auto.de berichtet.

Suzuki Jimny: Mini-Geländewagen für 13 Euro – mit etwas Glück

Denn für die 13 Euro erwirbt man lediglich ein Los. Richtig, der neongrüne Suzuki Jimny wird nicht verkauft, sondern verlost. Ähnliche Aktionen gab es auch hierzulande schon – beispielsweise mit Häusern. An der Verlosung des Mini-Geländewagens, der in Europa auch als Pick-up erhältlich ist – können jedoch leider nur Mexikaner teilnehmen.

Dieser Suzuki Jimny kostet lediglich 13 Euro. © Facebook (Sorteos Reynosa)

Organisiert wird die Jimny-Verlosung von der Organisation Sorteos Reynosa, die mit der Nationalen Lotterie für öffentliche Unterstützung verbunden ist. Diese staatliche Lotterie wird von der öffentlichen Verwaltung betrieben, wie „Jalopnik.com“ berichtet.

Suzuki Jimmy: Verlosungen in Mexiko keine Seltenheit

Solche Verlosungen sind in Mexiko keine Seltenheit und dienen dazu, dass die Menschen auch mit wenig Mitteln die Möglichkeit haben, Vermögen und Eigentum aufzubauen. 2020 lag das durchschnittliche Jahreseinkommen bei etwa 14.670 Euro.

Die Verlosungen werden nicht nur von öffentlichen Organisationen, sondern auch von normalen Menschen durchgeführt, und sie umfassen Waren, die sich die meisten Mexikaner normalerweise nicht leisten könnten. Wie beispielsweise einen Suzuki Jimny. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA