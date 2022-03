Suzuki Jimny: Mini-Geländewagen für 13 Euro – mit etwas Glück

Dieser Suzuki Jimny kostet lediglich 13 Euro. © Facebook (Sorteos Reynosa)

Der Suzuki Jimny ist ein absolutes Kultauto. In Mexiko gibt es den Geländewagen nun für grade einmal 13 Euro.

Reynosa (Mexiko) – Es gibt Autos, die muss man einfach mögen. Der Suzuki Jimny ist eines dieser Fahrzeuge. Trotz seines kompakten Auftretens ist der Japaner ein waschechter Geländewagen, der eine große Fanbasis hat. Zudem gilt der Jimny als sehr Wert stabil.

24auto.de verrät, warum der Suzuki Jimny grade einmal 13 Euro kosten könnte.

Für die aktuelle Generation sind in der günstigsten Variante mit der Comfort-Basisausstattung und manuellem Schaltgetriebe um die 21.915, Euro fällig. Als Tageszulassung kann der – in Deutschland nur noch als Nutzfahrzeug erhältliche – Geländewagen sogar noch teurer werden. Doch es geht auch günstiger, und zwar deutlich. In Mexiko kann man derzeit für grade einmal 299 Pesos (umgerechnet sind das etwa 13 Euro) an einen Suzuki Jimny kommen. Das Ganze hat allerdings einen Haken.