Tagelang in Auto eingeschneit - Mann und Hund überleben dank dieses Tricks

Eine Horrorvorstellung für viele: In den USA blieb ein Mann mit seinem Auto liegen und wurde eingeschneit. Erst nach Tagen konnte er gerettet werden.

Von diesem Ausflug kann Jeremy Taylor noch seinen Enkeln erzählen. Fünf Tage waren er und sein Hund Ally in seinem Auto im US-Bundesstaat Oregon eingeschneit. Eigentlich wollte das Duo am 24. Februar nur kurz zum Tanken fahren.

Allerdings kam er nicht mehr Zuhause an, weshalb seine Angehörigen eine Vermisstenanzeige aufgaben. Erst am 1. März wurden Taylor und Ally entdeckt, berichtet die Online-Ausgabe der BBC. Demnach seien die beiden in guter Verfassung, aber hungrig gewesen.

Während Mann und Hund auf Rettung gewartet haben, ernährten sie sich von drei Päckchen Taco-Sauce der Fast-Food-Kette Taco Bell, die Taylor im Handschuhfach gefunden hatte. Damit es die beiden warm hatten, startete der Mann gelegentlich sein Auto.

Über Nacht eingeschneit und kein Handy dabei

In diese verzwickte Situation gerieten die beiden auf der Heimfahrt von der Tankstelle. In einem Waldstück habe sich das Auto festgefahren und konnte nicht mehr befreit werden. Taylor wollte Kräfte sammeln und hat sich für eine Nacht im Auto entschieden.

Allerdings fiel bis zum Morgen so viel Schnee, dass ein Durchkommen unmöglich war. Der tiefe Schnee hinderte die beiden daran, Hilfe zu holen. Ein Handy hatte Taylor nicht dabei und so mussten er und Ally auf Rettung warten.

Von der Rettung und der Verpflegung durch Taco-Bell-Sauce erfuhr mittlerweile auch die Fast-Food-Kette und versprach laut BBC Taylor mit ein paar Tacos und einem Care-Paket auszustatten.

