Tankrabatt: Politiker fordert Ende – wenn Spritpreise nicht sinken

Teilen

Der Tankrabatt hat sich kaum auf die Spritpreise ausgewirkt. Droht ihm deshalb ein frühes Ende? (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imagp

Trotz des Tankrabatts sind Benzin und Diesel immer noch teuer. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies bringt ein vorzeitiges Ende ins Gespräch.

Hannover – Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ging auch an den deutschen Tankstellen nicht folgenlos vorbei. Innerhalb kürzester Zeit explodierten die Preise für Benzin und Diesel und erreichten neue Rekordwerte. Die Bundesregierung versprach eine Entlastung und senkte die Energiesteuer Anfang Juni auf das europäische Mindestmaß. Umstritten war jedoch, ob dieser Tankrabatt wirklich bei den Autofahrern ankommen würde.

24auto.de verrät, warum SPD-Politiker Olaf Lies über ein vorzeitiges Ende des Tankrabatts nachdenkt.

Das Problem: Die Mineralölkonzerne sind nicht verpflichtet, die Steuersenkung an die Kunden weiterzugeben. Zunächst schien es jedoch so, denn die Preise sanken, obwohl noch Sprit zu den alten Preisen in den Tanks lagerte. Doch dann folgte die Ernüchterung und Benzin und Diesel wurden wieder teurer.