„Technik, die begeistert“: Tesla-Fehlfunktion erschwert Besitzer den Weg zur Arbeit

Von: Kathrin Ostroga

Was tun, wenn das Auto seine Türen nicht öffnet? Auf TikTok geht aktuell eine Fehlfunktion von Tesla viral. Der Fahrer nimmt es gelassen.

Viele wünschen sich einen, scheitern aber am Preis. Der Tesla war 2022 zeitweise sogar das beliebteste E-Auto der Deutschen, wie eine YouGov-Umfrage beweist. Anscheinend läuft bei der Technik hinter der Mega-Marke von Chef Elon Musk aber nicht immer alles so rosig, wie vielleicht manche denken. Aktuell geht ein TikTok-Video mit einer Störung viral.

Fehlfunktion: Tesla hat „keine Lust“ am Morgen seinen Besitzer zur Arbeit zu fahren

Zu sehen ist im Video, wie ein Tesla-Fahrer eine Tür seines Wagens betätigen möchte, um sie zu öffnen. Doch anstatt sich zu öffnen, spielt die Tür des Teslas für einige Sekunden verrückt. Der Fahrer betätigt den Türgriff, woraufhin das Elektroauto die Tür zwar versucht zu öffnen, aber nicht mehr als ein Ruckeln passiert. Auch das Fenster schließt und öffnet sich mehrfach ein Stück.

Der TikToker hinter dem Video, „itsmedrauto“, nimmt es sichtlich gelassen. „Calm down Tesla, just cool it“ ist zu hören. Also zu Deutsch: „Beruhig dich, Tesla, entspann dich“ – begleitet von einem amüsierten Schmunzeln. Laut einer Studie reizen Tesla-Fahrer die Extrem-Beschleunigung übrigens gern aus.

Auf dem Kanal des TikTokers können Nutzer regelmäßig Auto-Content genießen. Der Influencer veröffentlicht Videos zu Teslas, aber auch zu anderen Modellen. An diesen tüftelt „itsmedrauto“ auch gern mal rum.

Tesla erschwert mit Fehlfunktion Besitzer den Weg zur Arbeit – TikTok-Video geht viral

Unter dem aktuellen Tesla-Video ist zu lesen: „Tesla glitching in the morning cuz its too early to go to work“. Übersetzt also: „Tesla-Störung am Morgen, weil es zu früh ist, um zur Arbeit zu fahren“. Unter dem acht-sekündigen Video bei TikTok tummeln sich so einige Meinungen und Kommentare zu dem Vorfall.

Aktuell ganz oben zu finden: „Technik, die begeistert“ – gefolgt von „Gib mir den Beat Tesla“ und „Er ist riiichtig sauer“. „Vielleicht hilft ein Firmware-Update“, meint ein anderer User. Viele Nutzer meinen auch den Sound vom Song „Wellermann“ aus dem Geruckel vom Tesla rauszuhören. „There once was a ship that put to sea...“, stimmt deshalb ein User unter dem Video an.