Tempo 30 vor Schulen: Gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung auch in den Ferien?

Um Kinder zu schützen, müssen Autofahrer an Schulen oft auf 30 km/h abbremsen. Ob diese Regelung auch außerhalb der Schulzeiten gilt, beschäftigte bereits mehrere Gerichte.

Kinder und Jugendliche gelten in unserer Gesellschaft zurecht als besonders schutzbedürftig. Damit unser Nachwuchs nicht unnötig potenziellen Gefahren ausgesetzt wird, hat der Gesetzgeber in vielen Fällen besondere Bestimmungen und Regelungen zum Schutz von Minderjährigen festgelegt. Diese Gesetze betreffen häufig nicht nur die Angehörigen oder Personen, die beispielsweise durch ihren Beruf regelmäßigen Umgang mit Kindern haben, sondern ebenso den Rest der Gesellschaft. Ein Beispiel hierfür findet sich in der Verkehrspolitik. Denn während in Ortschaften für Autofahrer grundsätzlich Tempo 50 gilt, darf in der Nähe von Schulen und Kindertagesstätten meist nur auf 30 Kilometer pro Stunde beschleunigt werden.

Mit den verlangsamten Zonen soll sichergestellt werden, dass insbesondere jüngere Kinder, die oft noch nicht viel Erfahrung im Straßenverkehr haben, ihren Schulweg sicher bestreiten und ausgelassen auf dem Pausenhof spielen können, ohne dass ihnen dabei Gefahr durch rasende Autos droht. Ob diese Regelung auch in der schulfreien Zeit gilt, ist bisher allerdings noch nicht einheitlich festgelegt worden. In der Straßenverkehrsordnung (StVO) heißt es lediglich: „Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern […] insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.“

Tempo 30 an Schulen: Runter vom Gas, wenn Kinder in der Nähe sind

In der Fahrschule lernen angehende Autofahrer die Bedeutung aller Verkehrszeichen, doch in der Praxis werden gerade die Geschwindigkeitsbegrenzungen des Öfteren ignoriert. Wer dabei von einem Blitzer erwischt wird, muss bekanntlich eine Strafe zahlen. Diese fällt besonders hoch aus, wenn der Raser innerhalb einer Ortschaft unterwegs war. Nicht zuletzt deshalb sollten Verkehrsteilnehmer vor allen Dingen innerorts ganz besonders aufmerksam auf die Beschilderung am Straßenrand achten.

Dass in der Nähe vieler Bildungseinrichtungen 30 statt der sonst üblichen 50 Stundenkilometer gelten, wird auf den entsprechenden Verkehrszeichen oftmals mit dem Wort „Schule“ verdeutlicht. Dazu ist in vielen Fällen außerdem ein Zeitraum angegeben, beispielsweise montags bis freitags von sieben Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag, in dem die Tempo-30-Zone eingehalten werden muss. Außerhalb dieser Zeitspanne dürfen Autos auf die innerorts üblichen 50 km/h beschleunigen.

Tempo 30 an Schulen: Gilt die Regelung auch an Feiertagen und während der Ferienzeit?

Grundsätzlich scheint man sich also einig zu sein, dass Tempo-30-Zonen in der Nähe von Schulen außerhalb der Lernzeiten nicht unbedingt nötig sind. Dennoch gab es diesbezüglich schon mehrfach rechtliche Auseinandersetzungen. Der ADAC berichtet in einem Artikel zum Thema unter anderem von einem Fall, in dem ein Autofahrer am Karfreitag in einem solchen Gebiet geblitzt wurde und gegen das Bußgeld vor Gericht zog. Die zuständigen Richter vom OLG Brandenburg entschieden, dass der Raser im Unrecht war, da der Feiertag auf einen Wochentag fiel.

Folgt man dieser Entscheidung, muss also auch während der Schulferien zu den auf den Schildern angegebenen Zeiten auf Tempo 30 abgebremst werden. Wie die ADAC-Experten weiter berichten, ist die Rechtssprechung zu diesem Thema jedoch keinesfalls einheitlich. In der Vergangenheit kam beispielsweise das Amtsgericht Wuppertal zu der Entscheidung, dass das Zusatzschild mit der Angabe des Zeitraums für die Tempo-30-Regel nicht an gesetzlichen Feiertagen gelte.

Tempo 30 an Schulen: Im Zweifelsfall besser langsamer fahren

Ob an gesetzlichen Feiertagen und während der Ferien die Tempo-30-Zonen in der Nähe von Schulen eingehalten werden müssen, scheint also tatsächlich noch eine rechtliche Grauzone zu sein. Trotzdem sollten Autofahrer im Zweifelsfalls besser abbremsen. Denn wie das OLG Brandenburg in seiner Urteilsbegründung erklärte, weise das Zusatzschild mit der Aufschrift „Schule“ nur auf den Grund für die Geschwindigkeitsbeschränkung hin. Diese habe an schulfreien Tagen weiterhin Bestand, da sich Kinder auch an Feiertagen oder in der Ferienzeit häufig in den entsprechenden Gebieten aufhalten würden, um beispielsweise an einer Ferienbetreuung teilzunehmen oder die Spiel- und Sportplätze auf den Schulhöfen zu besuchen.

Auch wenn sich die Kleinen also streng genommen nicht zum Lernen in der Schule aufhalten müssen, kann laut der Entscheidung des Gerichts nicht garantiert werden, dass im Gebiet nahe einer Schule nicht doch vergleichsweise viele Kinder auf den Straßen unterwegs sind. Damit unser Nachwuchs also auch in der schulfreien Zeit sicher von A nach B kommt, sollten Autofahrer die Tempo-30-Zonen bestenfalls einfach das ganze Jahr über respektieren und langsamer fahren, sobald eine Schule in Sicht ist.