Tempolimit auf Autobahn: Auto Club Europa fordert 100 km/h

Um Sprit zu sparen

Die Diskussion um ein Tempolimit auf den Autobahnen ist wieder entbrannt. Der ACE fordert sogar eine Obergrenze von 100 km/h – wenn auch nur temporär.

Stuttgart – Während wir in Deutschland noch immer so schnell fahren können wie wir wollen – oder können –, gilt in den allermeisten Ländern weltweit längst ein Tempolimit. Auch hierzulande wurde schon öfters darüber diskutiert, doch noch immer gilt: „Frei Fahrt für freie Bürger“. Doch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der hohen Spritpreise kocht die Diskussion um ein Tempolimit auf den Autobahnen wieder hoch. So forderte der Auto Club Europa jüngst eine Obergrenze.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52, Grüne) hatte sich kürzlich ebenfalls wieder für ein Tempolimit von 130 km/h auf den Autobahnen ausgesprochen. Eine Meinung, die nicht nur der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, sondern inzwischen auch die Mehrheit der Deutschen teilt.