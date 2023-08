Tempolimit in Europa: Bei 130 km/h ist meistens Schluss

Von: Simon Mones

Auf der deutschen Autobahn gibt es kein Tempolimit. Im Ausland sieht das anders aus – Autofahrer müssen jedoch lokale und saisonale Unterschiede zu beachten.

Die deutsche Autobahn ist für Autofahrer weltweit ein Sehnsuchtsort. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es kein generelles Tempolimit. Auch wenn das inzwischen viele Bundesbürger unterstützen würden, gilt „freie Fahrt für freie Bürger“. Auch, weil Verkehrsminister Volker Wissing sich in der Debatte querstellt. Doch welche Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten in den anderen europäischen Staaten?

Die Antwort auf diese Frage liefert eine Auswertung des ADAC. In den meisten Ländern dürfen Autofahrer auf der Autobahn nicht schneller als 120 bis 130 km/h fahren. Das entspricht der Richtgeschwindigkeit in Deutschland. Lediglich in Polen liegt das Tempolimit mit 140 km/h höher. In Italien könnte die Obergrenze von 130 auf 150 km/h hochgesetzt werden.

Norwegen hat niedrigste Tempolimit in Europa

In Großbritannien (112 km/h), Liechtenstein (110 km/h), Montenegro und Zypern (jeweils 100 km/h) geht es derweil langsamer voran. Besonders strickt ist das Tempolimit aber in Norwegen, hier gilt außerorts grundsätzlich nur Tempo 80 – egal auf welcher Straße man unterwegs ist.

In vielen europäischen Ländern liegt das Tempolimit bei 130 km/h. © Wolfgang Maria Weber/Imago

In den Niederlanden wiederum ist es von der Tageszeit abhängig, wie schnell gefahren werden darf. Seit 2020 gilt auf der Autobahn zwischen sechs und 19 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Ansonsten dürfen Autofahrer maximal 130 km/h schnell fahren. In Schweden gibt es derweil keine pauschale Reglung, daher sollte man auf die Schilder achten.

Abweichende Tempolimits für Fahranfänger

Auch in anderen Ländern gibt es lokal und saisonale Abweichungen von den Tempolimits. „In der Wallonie, im Südosten von Belgien, darf man beispielsweise außerorts 20 km/h schneller als im Rest des Landes fahren. Auf der österreichischen Tauern-Autobahn und anderen Strecken gilt zwischen 22 und 5 Uhr Tempo 110 km/h“, schreibt der ADAC. Und auch in Litauen, Finnland und Estland gelten im Winter striktere Tempolimits. Hierzulande kann das bei Nässe ebenfalls der Fall sein und auch das Schneeflockensymbol sollten Autofahrer stets beachten.

Für Führerscheinneulinge gibt es in einigen europäischen Ländern Sonderreglungen. „In Frankreich etwa ist in den ersten drei Jahren nach Erwerb der Fahrerlaubnis maximal 80 km/h außerorts vorgeschrieben, für Schnellstraßen gilt Tempo 100 km/h statt 110 km/h, und auf der Autobahn beträgt das maximale Tempo für Fahranfänger 110 km/h statt 130 km/h“, erklärt der ADAC. In Italien sind auf der Autobahn 100 km/h und auf Schnellstraßen 90 km/h erlaubt. Noch strikter sind die Regeln in Kroatien. Hier gelten die Tempolimits für alle unter 25 Jahre. Auf der Autobahn dürfen die jungen Autofahrer nicht mehr als 120 km/h fahren. Auf Schnellstraßen sind 100 km/h zulässig und außerorts 80 km/h.