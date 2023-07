Tempolimit in Italien: Verkehrsminister plant überraschende Änderung auf Autobahnen

Von: Sebastian Oppenheimer

Mehr als 130 km/h sind aktuell auf italienischen Autobahnen nicht erlaubt. Doch das könnte sich nach Plänen des Verkehrsministers bald ändern.

Eine Urlaubsfahrt mit dem Auto will gut geplant sein. So sollte man beispielsweise auf jeden Fall die Mautgebühren in den europäischen Ländern mit einkalkulieren, damit man nicht schon auf der Hinfahrt finanziell eine böse Überraschung erlebt. Wer beim Sprit sparen will, sollte auch seine Tankstopps entsprechend planen. Ebenfalls wichtig: Vor der Abfahrt sollte man sich über die wichtigsten Unterschiede bei den Verkehrsregeln informieren. Denn es drohen im Ausland teils deutlich höhere Strafen als hierzulande. Auch das Tempolimit im Urlaubsland sollte man sich gut einprägen – Italien plant hier nun eine Veränderung.

Lockerung des Tempolimits: Italien plant Aufweichung auf Autobahnen

Wenn bei Gesetzen und Regelungen eine Änderung ansteht, dann geht es zumeist in Richtung einer Verschärfung. In diesem Fall ist es jedoch anders: Überraschenderweise wird in Italien eine Erhöhung des Tempolimits von 130 auf 150 km/h geprüft, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet. Demzufolge wird über eine Anhebung auf einigen Autobahnabschnitten nachgedacht, die aufgrund ihrer Eigenschaften als besonders sicher gelten. Vorbild sei dabei Deutschland.

In Italien wird aktuell über eine Lockerung beim Tempolimit auf Autobahnen nachgedacht. (Symbolbild) © Geisser/Imago

150 statt 130 km/h: Laut italienischem Verkehrsminister auf einigen Autobahnabschnitten denkbar

Wie es in dem Bericht heißt, seien laut Verkehrsminister Matteo Salvini die meisten Toten nicht auf Autobahnen, sondern auf Landstraßen zu beklagen. Eine dauerhafte Erhöhung der Geschwindigkeit auf 150 km/, sei denkbar auf den Autobahnen A4 (Mailand-Brescia), A26 (Genua Voltri-Gravellona Toce), A14 (Bologna-Bari) und A30 (Caserta-Salerno). Überraschend kommen die Gedankenspiele zur Lockerung des Tempolimits auch, weil Italien seine Strafen gerade erst drastisch verschärft hatte.

Aktuell gelten folgende Geschwindigkeitsbegrenzungen in Italien:

Innerorts: In Städten und Ortschaften beträgt das Tempolimit in der Regel 50 km/h.

Landstraßen: Auf Landstraßen ohne Fahrbahntrennung gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h.

Schnellstraßen: Auf Schnellstraßen mit zwei Fahrspuren pro Richtung liegt das Tempolimit bei 110 km/h.

Autobahnen: Auf Autobahnen sind in der Regel bis zu 130 km/h erlaubt. Einige Abschnitte können aber auch niedrigere Limits haben.

Lockerung des Tempolimits: Auch in Tschechien eine Erhöhung geplant

In Tschechien wurde derweil einer Erhöhung des Tempolimits auf einigen Autobahnabschnitten von 130 auf 150 km/h bereits vom Abgeordnetenhaus zugestimmt, wie die österreichische Presse berichtet. Wenn Senat und der Präsident noch zustimmen, könnte die Änderung am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Oppenheimer sorgfältig überprüft.