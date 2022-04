Tesla: Cybertruck weckt Zweifel – noch nicht produktionsreif?

Von: Simon Mones

2023 will Tesla mit der Produktion des Cybertrucks starten. Ein Video des Prototyps lässt jedoch Zweifel an dem Plan aufkommen.

Austin – Immer wieder musste der Start von Teslas Cybertruck wegen Produktionsproblemen verschoben werden. Seit seiner Vorstellung im Jahr 2019 ist einige Zeit vergangen, in der auch der Pick-up weiter entwickelt worden ist. Im kommenden Jahr soll es nun endlich so weit sein, versprach Elon Musk (50) kürzlich bei der Eröffnung der Gigafactory in Austin. Doch der beim Cyber Rodeo gezeigte Prototyp wirft Zweifel daran auf, ob das Lieblingsprojekt des Tesla-Chefs wirklich schon so weit ist. Das berichtet 24auto.de.

„Schon auf der Bühne sahen Passform und Verarbeitung des Cybertrucks schlecht aus“, urteilte beispielsweise das Technikmagazin „Jalopnik“. Auch ein Video des Cybertruck Ownersclub entlarvt die Problemzonen des Elektro-Pick-ups schonungslos. Die Liste ist dabei länger, als so manchem Käufer lieb sein dürfte.

Der Prototyp des Cybertrucks hat noch einige Mängel. © YouTube (Tesla)

So haben die Türen offenbar eine andere Farbe als der Rest des Cybertrucks. Die Paneele, aus denen das Dach besteht, passen ebenfalls nicht zusammen und wurden offenbar auch nicht ausgerichtet. Zudem bemerkt der Jalopnik-Autor Steve DaSilva in seiner Analyse, dass das Dach nicht mit den Fensterabdichtungen verbunden ist. Diese wiederum schließen nicht mit den Fenstern ab.

Doch damit nicht genug: Auch die Säule, zwischen den vorderen und hinteren Fenstern erweckt den Eindruck, als würde sie nicht mit den Fensterschwellen und der restlichen Karosserie abschließen. Zudem sind an der A-Säule Kratzer zu erkennen und auch ein anderes Tesla-typisches Problem lässt sich nicht verbergen: die Spaltmaße. Diese fallen zwischen Kotflügel und Tür sehr unterschiedlich aus.

Auch an anderen Stellen glänzt der Cybertruck-Prototyp nicht grade mit guter Verarbeitung. So ist beispielsweise auch einer der Außenspiegel gebrochen. Zudem ist alles gebogen und es tauchen immer wieder massive Lücken in den Platten auf. Entsprechend zweifelt DaSilva auch an der Dichtheit des Pick-ups, der immerhin auch im Gelände zum Einsatz kommen soll. Dass diese Zweifel gerechtfertigt sind, hat sich schon beim Model Y gezeigt. Bei dem Elektro-SUV droht sogar Schimmelgefahr.

Das Heck des Tesla Cybertrucks ist ebenfalls verbogen, verbeult und zerkratzt. Die dort verbaute Rückfahrkamera wirkt, als hätte Tesla sie mit Klebeband fixiert. Wer noch genauer hinschaut, kann auf dem Video des Cybertruck Ownersclub sogar freiliegende Kunststoffklammern entdecken. Natürlich handelt es sich bei dem gezeigten Cybertruck noch um einen Prototyp, dafür dass die Produktion 2023 anlaufen soll, findet sich jedoch noch immer eine besorgniserregende Anzahl an Mängeln. Man kann nur hoffen, dass Tesla diese bis zum Produktionsstart in den Griff bekommt. Der Elektroautobauer aus Texas hat auf jeden Fall noch viel Arbeit vor sich.