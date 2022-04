Tesla: Cybertruck weckt Zweifel – noch nicht produktionsreif?

Der Prototyp des Cybertrucks hat noch einige Mängel. © YouTube (Tesla)

2023 will Tesla mit der Produktion des Cybertrucks starten. Ein Video des Prototyps lässt jedoch Zweifel an dem Plan aufkommen.

Austin – Immer wieder musste der Start von Teslas Cybertruck wegen Produktionsproblemen verschoben werden. Seit seiner Vorstellung im Jahr 2019 ist einige Zeit vergangen, in der auch der Pick-up weiter entwickelt worden ist. Im kommenden Jahr soll es nun endlich so weit sein, versprach Elon Musk (50) kürzlich bei der Eröffnung der Gigafactory in Austin. Doch der beim Cyber Rodeo gezeigte Prototyp wirft Zweifel daran auf, ob das Lieblingsprojekt des Tesla-Chefs wirklich schon so weit ist.

24auto.de weiß, welche Probleme Tesla am Cybertruck noch beheben muss.

„Schon auf der Bühne sahen Passform und Verarbeitung des Cybertrucks schlecht aus", urteilte beispielsweise das Technikmagazin „Jalopnik". Auch ein Video des Cybertruck Ownersclub entlarvt die Problemzonen des Elektro-Pick-ups schonungslos. Die Liste ist dabei länger, als so manchem Käufer lieb sein dürfte.