Tesla eröffnet nur zwei Wochen nach Grünheide nächste Gigafactory in Texas

Von: Julian Baumann

Zwei Wochen nach der Fabrik bei Berlin eröffnet Tesla in Austin, Texas die nächste Gigafactory. Bei der Einweihungsparty werden 15.000 Gäste erwartet. © Patrick Pleul/dpa

Am gestrigen Donnerstag eröffnete Autobauer Tesla in Austin, Texas die insgesamt fünfte Gigafactory. Bei der Einweihung waren 15.000 Gäste eingeladen.

Stuttgart/Austin - Vor rund zwei Wochen eröffnete das US-Unternehmen Tesla in Grünheide bei Berlin eine Gigafactory und lieferte die ersten 30 Modelle des Model Y „Made in Germany“ an die Vorbesteller aus. Am gestrigen Donnerstag, 7. April, folgte die Einweihung der insgesamt fünften Produktionsfabrik am Hauptstandort in Austin, Texas. Zu der großen Einweihung des Werkes waren 15.000 Gäste geladen, unter anderem auch der Bürgermeister der Stadt Austin.

