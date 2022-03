Tesla: Fuhrparkverband übt scharfe Kritik – „eine Katastrophe“

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Fuhrparkverband hat Tesla scharf kritisiert – besonders wegen des miesen Service. (Symbolbild) © NurPhoto/Imago

Fuhrparkbetreiber sind offenbar in hohem Maße unzufrieden mit Tesla – der BVF-Verband jedenfalls hat nun scharfe Kritik an der Elektro-Marke geübt.

Mannheim – Die Marke Tesla hat viele Fans – aber auch viele Kritiker. In der Regel dreht es sich bei Beschwerden über die Marke um Qualitätsmängel oder Probleme mit dem „Autopilot“, beziehungsweise dessen Top-Ausbaustufe „Full Self-Driving“ (FSD). Nun weht dem von Elon Musk (50) geleiteten texanischen Elektroautobauer aber noch aus einer ganz anderen Richtung ein eisiger Wind entgegen – und zwar vom Fuhrparkverband.

Die Unzufriedenheit beim Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) mit Tesla scheint riesig, wie 24auto.de* berichtet.

„Bezogen auf die Betreuungsqualität bei Tesla würde man wohl sagen ,Hinsetzen, 5'", wird BVF-Geschäftsführer Axel Schäfer in einer Mitteilung des Verbands zitiert. „Stimmen wie ‚drei Tesla sind bestellt, leider' und ‚Die Abwicklung ist für Unternehmen eine Katastrophe, noch dazu, wenn man es gewohnt ist, als Großkunde behandelt zu werden.' bekommen wir in letzter Zeit häufiger zu hören." Der Verband wirft Tesla „fehlendes Verständnis" für gewerbliche Flottenkunden vor. Unzufriedenheit besteht in erster Linie mit dem Kundenservice.