Mann tauscht Tesla Model S gegen V8-Limousine – „könnte nicht glücklicher sein“

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein Mann hat sein Tesla Model S gegen eine V8-Limousine eingetauscht – und ist glücklich. (Symbolbild) © Peter Widmann/Imago

Ein Mann hat sein Tesla Model S gegen eine V8-Limousine eingetauscht. In einem Web-Beitrag erklärt er, warum er nun „nicht glücklicher sein“ könnte.

Austin – Kaum eine Automarke spaltet die Meinungen derart wie Tesla: Während die einen darin das wahrscheinlich fortschrittlichste Automobil sehen und nichts auf ihren (inzwischen texanischen) Stromer kommen lassen, sehen andere die Sache wesentlich kritischer. Im Fokus dabei, die immer wieder auftauchenden Probleme mit dem „Autopilot“ und dem „Full Self-Driving“-System. Dazu kommen die schon oft monierten Qualitätsprobleme. Auch der Besitzer eines Model S war mit der Qualität seines Tesla nicht zufrieden – und hat ihn kurzerhand eingetauscht – gegen eine V8-Limousine.

Von seinem Tausch berichtet der Mann auf dem Portal Reddit. Dort erzählt er auch, was ihn an seinem Tesla Model S gestört hat. Darunter sind einige Dinge, die er natürlich auch vor dem Kauf hätte wissen können. Etwa, dass der Stromer keinen Verbrenner-Motorsound hat und dass es im Innenraum kaum Knöpfe und Drehregler gibt. Allerdings, findet der Ex-Tesla-Besitzer, sei der Innenraum „unkomfortabel“ gewesen – und für den Preis sei er „mehr als enttäuscht“ von der Qualität des Tesla gewesen, genauso vom schlechten Kundenservice. Dies sei nun der zweite Benziner, den er in seiner Einfahrt stehen habe, schreibt der Mann – er „könnte nicht glücklicher sein.“ Was den Mann sonst noch zum Tausch motiviert hat und welches Modell er jetzt fährt, verrät 24auto.de.*

