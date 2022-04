Tesla Model Y kracht in Privatjet – Crash-Video geht viral

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

In den USA hat ein Tesla Model Y einen mehr als drei Millionen Euro teuren Privatjet gerammt – offenbar nutzte der Besitzer dabei eine spezielle Funktion.

Spokane – Wenn es einen Unfall mit einem Tesla gibt, wird häufig erstmal ein technischer Fehler – etwa in Zusammenhang mit dem hochumstrittenen „Autopilot“ – vermutet. Das muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein. Kürzlich „parkte“ eine Tesla-Fahrerin ihren Stromer auf einem Rettungswagen – sie hatte die Pedale verwechselt. Exakt dasselbe Missgeschick passierte einem Tesla-Lenker, der seinen Wagen auf einen riesigen Steinhaufen manövrierte. Nun hat es mal wieder mit einem Tesla gekracht: Im US-Bundesstaat Washington rammte ein Model Y ein teures Kleinflugzeug – und auch in diesem Fall scheint ein menschlicher Fehler der entscheidende Grund für den Crash zu sein, wie 24auto.de berichtet.

Ein Tesla Model Y ist auf einem Flugplatz in den USA in einen millionenteuren Privatjet gekracht. © Reddit (u/smiteme)

Tesla Model Y kracht in Privatjet – Crash-Video geht viral

Ein Video von dem Vorfall (weiter unten zu finden) geht inzwischen viral. Laut dem Reddit-Nutzer, der den kuriosen Crash-Clip auf der Plattform veröffentlichte, trug sich das Ganze auf einem Flugplatz in Spokane im US-Bundesstaat Washington zu. Den Angaben zufolge nutzte der Besitzer des Tesla Model Y dabei die sogenannte „Summon“-Funktion („Herbeirufen“).

Tesla Model Y kracht in Privatjet – Stromer angeblich im „Smart Summon“-Modus

Mit der normalen „Summon“-Funktion können Besitzer ihre Fahrzeuge automatisch Ein- und Ausparken lassen, während sie sich außerhalb des Wagens befinden. Laut Tesla-Handbuch kann man das Auto so über eine Strecke von maximal 12 Metern bewegen – was allerdings auch schiefgehen kann. Es gibt auch eine „Smart Summon“-Funktion, die sich noch im Beta-Status befindet, aber einen Tesla über eine längere Strecke „allein“ fahren lassen kann. Nach den Angaben von Tesla lässt sich die Funktion nur dann per App starten, wenn das Smartphone maximal sechs Meter vom Auto entfernt ist. Auch von Tesla Top-Ausbaustufe des „Autopilot“-Systems, dem „Full-Self Driving“ (FSD) gibt es Beta-Versionen, die sogar auf öffentlichen Straßen getestet werden – was von Verbraucherschützern scharf kritisiert wird.

Tesla Model Y kracht in Privatjet – Hat der Besitzer nicht eingegriffen?

Auf der Website von Tesla gibt es diverse Warnhinweise zur Nutzung der „Summon“-Funktion. Etwa, dass der Nutzer das Fahrzeug und seine Umgebung ständig überwachen muss und jederzeit bereit sein muss, im Notfall Maßnahmen zu ergreifen – was in diesem Fall offenbar nicht passiert ist. Den Angaben zufolge, muss der Nutzer während der „Alleinfahrt“ des Wagens auch permanent in der App einen Knopf gedrückt halten – lässt er ihn los, stoppt das Fahrzeug.

Tesla Model Y kracht in Privatjet – „Smart Summon“ erkennt laut Website keine sehr hohen Objekte

Im Falle des Flugzeug-Crashs besonders interessant im „Summon“-Handbuch: „Das Modell Y kann keine Hindernisse erkennen, die tiefer als der Stoßfänger liegen, sehr schmal sind oder von der Decke hängen (z. B. Fahrräder).“ Vermutlich hat der Tesla das „schwebende“ Flugzeugheck also einfach nicht bemerkt.

Laut dem Reddit-Nutzer handelt es sich bei dem Flugzeug um einen Cirrus Vision Jet, der rund 3,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 3,25 Millionen Euro) kostet. Der Crash könnte den Tesla-Besitzer also womöglich teuer zu stehen kommen.