Türmechanismen retten Leben: Das ist zu tun, wenn ein Tesla brennt

Wer im Fond eines Tesla Model X sitzt, sollte einen Trick kennen, mit dem er die Türen im Notfall mechanisch öffnen kann. © Odd Andersen/Afp

Wer im Notfall aus einem Tesla entkommen möchte, hat es nicht leicht. Doch es gibt lebensrettende Türmechanismen. Allerdings nicht immer für jede Tür.

Austin – Wer mit seinem Auto am Zielort angekommen ist, schaltet in der Regel als Erstes den Motor aus, zieht den Zündschlüssel und steigt dann aus. Doch in so manchem Auto ist das mit dem Aussteigen nicht so einfach, weil sich diese nicht mehr mechanisch öffnen lässt.

Bei Tesla benötigen Türe und Türgriffe beispielsweise Strom, damit die Insassen den Wagen verlassen können. Das kann im Ernstfall – sei es ein Unfall oder ein Brand – zum Problem werden, wenn der entsprechende Stromkreis unterbrochen ist und man nicht weiß, wo sich mechanische Entriegelungen befinden – sofern diese vorhanden sind.

24auto.de verrät, mit welchem Trick man auch ohne Strom die Türen eines Teslas öffnen kann.

Wer in einem Tesla vorne sitzt, der hat es im Notfall relativ leicht: So funktionieren die Türgriffe des Model S auf Fahrer- und Beifahrerseite auch problemlos ohne Strom. Beim Model 3, Y und X befindet sich die manuelle Türentrieglung vor den Fensterschaltern.