USA verbietet „Teslaquad“ für Kinder wegen Sicherheitsbedenken: Konzern verkauft es einfach im Ausland

Von: Julian Baumann

In den Vereinigten Staaten wurde Tesla der Verkauf eines Quads für Kinder aus Sicherheitsbedenken untersagt. Der E-Autobauer will das Fahrzeug nun auf einem anderen Markt anbieten.

Stuttgart/Austin - US-Autobauer Tesla ist vor allem für die E-Auto-Modelle Model Y, das seit März 2022 auch in der Giga Berlin in Brandenburg gefertigt wird, Model 3, Model S sowie dem großen SUV Model X bekannt. Vor kurzem brachte Tesla nach langer Wartezeit aber auch den elektrischen Sattelschlepper Semi auf den Markt, der bei den Lastkraftfahrern mitunter aber nicht wirklich gut ankam. Ein Lkw-Fahrer bezeichnete den Tesla Semi als „Spielzeug für reiche Jungs“. Als nächstes Modell will der E-Autoplatzhirsch offenbar endlich seinen Geländewagen Cybertruck auf den Markt bringen.

Basierend auf dem futuristischen Design des Cybertrucks hatte Tesla ursprünglich auch ein Quad über den US-Onlineshop angeboten, das mit einer maximalen Geschwindigkeit von rund 16 km/h und einer elektrischen Reichweite von rund 24 Kilometern für Kinder ab 8 Jahren gedacht war. Die US-Behörden hatten das „Cyberquad“ von Tesla aber nur wenige Monate nach dem Marktstart aus Sicherheitsbedenken verboten. Wie zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, bietet der US-Hersteller den Kinder-Tesla nun aber in China an.

Tesla Cyberquad in den USA verbannt: Staats-Behörde stellt Sicherheitsmängel fest

Nach dem Verkaufsstart des Cyberquad von Tesla war das elektrische Gefährt schnell ausverkauft. Auf Ebay wurde der ausverkaufte „Kinder Tesla“ anschließend zu horrenden Preisen angeboten, wie 24auto.de berichtete. Ursprünglich ab dem 1. Dezember 2021 in den USA erhältlich, zog die United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) bereits zehn Monate später die Reißleine. Die Staats-Behörde argumentierte, dass das Tesla Cybersquad „den bundesweit vorgeschriebenen Sicherheitsnormen für Jugend-Geländefahrzeuge, wie der mechanischen Federung und dem maximal zulässigen Reifendruck“, nicht entspreche und deshalb ein „hohes Verletzungsrisiko“ bestehe.

Name Tesla, Inc. Gründung 2003 Hauptsitz Austin, Vereinigte Staaten von Amerika Branche Automobilindustrie, Solarindustrie, Energiespeicher Leitung Elon Musk (CEO) Mitarbeiter 127.855 (2022) Umsatz 81,46 Milliarden US-Dollar (2022)

Dass die Fahrt mit einem motorisierten Quad nicht ganz ungefährlich ist, verwundert wenig. In Baden-Württemberg starb im August 2022 beispielsweise ein Quadfahrer durch einen Frontalzusammenstoß. Auch bei der Verbannung des Tesla Cyberquads aus dem Onlinehandel spielte ein konkreter Vorfall offenbar eine Rolle. Wie teslarati berichtet, war eine 36-Jährige zusammen mit ihrem achtjährigen Kind auf dem Cyberquad gefahren, als dieses durch das Übergewicht die Balance verlor und sich die Frau schwere Blessuren an der Schulter zuzog.

Tesla vertreibt Cyberquad offenbar als „Toy Car“ in China – allerdings leicht gedrosselt

Wie teslarati auf Nachfrage von CPSC erfuhr, hatte Tesla offenbar von Anfang an keine Belege, die den Versand und Verkauf des Cyberquad für Kinder, genehmigte. Der obligatorische „ATV Action Plan“, ATV steht für All Terrain Vehicle, ist eine Verpflichtungserklärung, die festlegt, zu welchen Maßnahmen sich der Hersteller oder Händler verpflichtet, um die Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten. Aus dem US-Markt wurde das Gefährt deshalb verbannt, Tesla hat aber offenbar bereits einen neuen Markt für das kleinste „E-Auto“ des Unternehmens gefunden.

Der „Cyberquad“ von Tesla wurde in den USA aus den Shops verbannt. Der Hersteller bietet das elektrische Gefährt für Kinder nun aber in China an. © Tesla

In China wird das elektrische Kleingefährt als „Cyberquad Toy Car“, also gezielt als Spielzeugauto vermarktet und bereits jetzt für 11.990 Yuan, umgerechnet rund 1.506 Euro, angeboten wird. Laut den Angaben auf der chinesischen Seite von Tesla hat das Unternehmen das Cyberquad aber leicht umgerüstet. Statt einer Reichweite von rund 24 Kilometern, soll das Gefährt nur noch maximal 13 Kilometer weit kommen und auch die Maximalgeschwindigkeit wurde auf 4 beziehungsweise 8 km/h, je nach Setting, gedrosselt. Ein Designer hatte im vergangenen Jahr auch seine Vorstellung von einem elektrischen Tesla-Motorrad präsentiert.