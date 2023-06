„Hat ja wirklich was Nostalgisches“: Twitter-Userin vergleicht Reisen mit E-Auto mit Pferdekutschen-Fahrt

Vor der Erfindung des Automobils war die Pferdekutsche das dominierende Fortbewegungsmittel. Ein Twitter-Beitrag sieht dabei auch Parallelen zum E-Auto.

Stuttgart - In Bezug auf die E-Mobilität wird oftmals fälschlicherweise behauptet, E-Autos seien eine neue Technologie, die den altgedienten Verbrennungsmotor ablösen sollen. Tatsächlich gab es elektrisch betriebene Fahrzeuge aber bereits im frühen 20. Jahrhundert, wie ein Foto aus dem Jahr 1911 zeigt, auf dem ein E-Auto in einer Garage lädt. Bei den modernen E-Auto-Modellen mit Lithium-Ionen-Akkus, auf die auch Mercedes-Benz, Porsche und Co. setzen, wird dagegen noch immer bemängelt, dass die Reichweite gering und die Ladezeiten zu lang seien.

Darauf soll offenbar auch ein Twitter-Post einer Nutzerin abzielen, die laut der Beschreibung ihres Accounts das „politische Geschehen“ kommentiert. Sie vergleicht die Reise in einem E-Auto mit der Fahrt in einer Pferdekutsche, bei der die Reisegesellschaft auch immer wieder Pausen einlegen musste, um die Pferde zu versorgen.

E-Autos und Pferdekutschen: Twitter-Userin zieht wohl nicht ganz ernst gemeinten Vergleich

„Reisen mit dem E-Auto hat ja wirklich was Nostalgisches“, schrieb die Twitter-Userin. „Vor der Verbrenner-Technologie mussten die Pferdekutschen auch oft und stundenlang Halt machen, um die Tiere zu tränken, zu füttern und auszuruhen.“ Ob sie damit ernst gemeinte Kritik an der E-Mobilität äußern oder nur eine Diskussion zum Thema anregen wollte, ist schwer zu sagen. Richtig ist jedoch auch aktuell, dass ein Ladevorgang selbst an einer Schnellladesäule noch deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ein Tankvorgang.

Zu Beginn des aktuellen E-Auto-Booms waren die Reichweiten der Modelle zudem tatsächlich noch vergleichsweise gering, sodass längere Fahrten nur mit Ladestopps zu bewältigen waren. Inzwischen überbieten sich die Hersteller bei den Reichweiten der E-Autos aber gegenseitig, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig ist. „Die Erfahrung zeigt, dass die meisten E-Auto-Nutzer diese Riesen-Reichweiten eigentlich kaum brauchen und der Großteil der Alltagszenarien problemlos mit 200 bis 300 Kilometer realistischer Reichweite darstellbar sind“, hatte ein ADAC-Experte unserer Redaktion erklärt.

Geringe Reichweiten und lange Ladezeiten: Vorurteile gegenüber E-Autos halten sich hartnäckig

Unter dem Twitter-Beitrag springen andere Nutzer auf die wohl nicht ganz ernst gemeinte E-Auto-Kritik auf. „Vielleicht gibt‘s für die Stromer ja bald Relaisstationen, wo man für Langstrecken einen voll geladenen Wagen vorbestellen kann“, schreibt einer. „Dann muss man nur noch umsteigen.“ Ein anderer meint, dass Pferde ohnehin freundlicher seien, als Elektroautos. Es gibt jedoch auch Stimmen, die die Weiterentwicklung im Bereich der E-Mobilität hervorheben.

Auch wenn der Twitter-Beitrag nicht ganz ernst gemeint zu sein scheint, hält sich das Gerücht, man könne mit einem E-Auto keine langen Strecken zurücklegen, weiterhin hartnäckig. Mercedes-Benz hat mit dem Forschungsfahrzeug EQXX jedoch den eigenen Rekord gebrochen und eine Strecke von 1.200 Kilometern mit einer Akkuladung zurückgelegt. Zudem arbeiten die Hersteller kontinuierlich daran, die Ladezeit zu verringern, sodass lange Pausen in Zukunft wohl der Vergangenheit angehören.