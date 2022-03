Ukraine-Krieg: Russland-Sanktionen könnten auch Nürburgring treffen

Teilen

Die Sanktionen gegen Russland könnten auch Folgen für den Nürburgring haben. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Seit 2014 gehört dem Nürburgring einem Russen. Das könnte nun zu einem Problem werden.

Nürburg – Seit rund 95 Jahren drehen Autos auf dem Nürburgring ihre Runden. Bei Rennfahren und Fans ist die Strecke dabei wegen der Nordschleifen gleichermaßen beliebt und gefürchtet. Entsprechend ist oft auch von der Grünen Hölle die Rede. Diesen Spitznamen prägte einst der Formel-1-Pilot Sir John Young „Jackie“ Stewart.

24auto.de weiß, warum die russische Beteiligung für den Nürburgring zu einem Problem werden könnte.

In den letzten Jahren war die Geschichte des Nürburgrings jedoch eher wenig ruhmreich. So war der Nürburgring bis 2012 in staatlicher Hand, musste jedoch Insolvenz beantragen. 2014 wurde bekannt, dass die Traditionsstrecke für 77 Millionen an Capricon und die Motorsportfirma Getspeed verkauft werden soll. Der Chef des Autozulieferers Robertino Wild übertrug seine Anteile jedoch noch im selben Jahr an die NR-Holding. An diesem Unternehmen wiederum beteiligte sich der russische Investor Viktor Charitonin. Inzwischen gehören Charitonin und der NR Holding mehr als 99 Prozent der capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft mbH (CNBG). Getspeed ist nur noch mit unter einem Prozent beteiligt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA