Umfrage: So groß ist der Wunsch der Deutschen nach Wasserstoff-Antrieb

Von: Sebastian Oppenheimer

Einer Umfrage zufolge sieht knapp ein Drittel der Deutschen die Zukunft des Autos im Wasserstoff-Antrieb. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Was wünschen sich die Menschen vom „Auto der Zukunft“? Eine repräsentative Umfrage hat sich nun diesem Thema gewidmet – mit interessanten Ergebnissen.

Berlin – Einen Blick in die technische Zukunft geben nicht nur Messen – sondern oft auch Fernsehserien. Und was einst beispielsweise bei „Knight Rider“ in den 1980er-Jahren noch beinahe utopisch wirkte, ist heute längst Serie in fast jedem Neuwagen – Bildschirme etwa, und eine Computerstimme, die zum Fahrer spricht. Manchmal dauert es allerdings länger als prophezeit, bis sich Techniken durchsetzen. Und so scheint das vollautonome Robotaxi auch heute noch relativ weit entfernt – wohl hauptsächlich, weil die Realität dann doch komplexer ist als angenommen. Doch was wünschen sich eigentlich die Kunden vom „Auto der Zukunft“? Eine Umfrage hat sich nun diesem Thema gewidmet.

Für die repräsentative Umfrage des Fahrzeugportals mobile.de wurden 2.064 Menschen befragt, 1.755 davon mit Führerschein. Heraus kam dabei unter anderem, dass fast ein Drittel der Deutschen (32,0 Prozent) Wasserstoff als Antriebsart der Zukunft favorisiert. Elektrofahrzeuge, auf die aktuell viele Hersteller setzen, sehen dagegen nur 14,8 Prozent der Befragten als Zukunfts-Technik an. Es folgen Benzin (13,9 Prozent), Hybrid (11,5 Prozent) und Diesel (5,8 Prozent). Chancenlos scheint der Umfrage zufolge Gas (CNG/LPG): Nur 1,8 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus.

