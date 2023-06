Autotür laut zuschlagen: Es droht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro

Von: Sebastian Oppenheimer

Laut knallende Autotüren können für Anwohner gerade nachts ziemlich nervig sein – Lärmverursachern drohen 80 Euro Bußgeld.

Mit dem Öffnen der Autotüre sollten Autofahrer generell vorsichtig sein: Speziell bei Fahrzeugen mit nur zwei Türen (die dann meist relativ lang sind) besteht die Gefahr, dass man an einer Wand oder einem nebenstehenden Auto anschlägt. Noch gefährlicher ist das hastige Türen-Öffnen für Radfahrer: Schnell kann die offene Autotür zu einem schweren Sturz führen. Experten empfehlen deshalb bei jedem Aussteigen, den sogenannten Holländer-Griff anzuwenden, mit dem Radfahrer besser geschützt werden. Auch beim Schließen der Tür sollten Autofahrer Vorsicht wallten lassen – nicht nur um sich nicht einen Finger einzuzwicken: Wer seine Autotür zu laut zuschlägt, riskiert ein Bußgeld.

Laut StVO ist es verboten „Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen“

Vor allem nachts kann es ziemlich nervig sein, wenn heimkommende Nachbarn oder abfahrende Gäste die Türen ihrer Autos mit Wucht zu schmettern. Das allerdings ist nicht erlaubt: Unnötiger Lärm ist laut Straßenverkehrsverordnung (StVO) zu vermeiden. Verboten ist laut § 30 StVO nicht nur Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen, sondern auch „Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen“.

Wer seine Autotür laut zuknallt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro rechnen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Autotür laut zuknallen: Bußgeld in Höhe von 80 Euro ist möglich

Tatsächlich kann für Autofahrer das Verursachen von unnötigem Lärm laut bussgeldkatalog.org ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro nach sich ziehen – also auch für das zu laute Zuschlagen von Autotüren. Soweit die Theorie – in der Praxis dürfte der Nachweis, wer wann eine Tür zu laut geschlagen hat, relativ schwierig sein. Aber generell sollte man – speziell in der Nacht – einfach auch aus Rücksichtnahme versuchen, die Türe leise zu schließen.

Zumeist sind es jedoch zu laute Autos, die Ärger bei den Nachbarn hervorrufen. Inzwischen gibt es auch sogenannte Lärmblitzer: Die Geräte können anhand des Nummernschilds erkennen, um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt und per Abgleich in einer Datenbank feststellen, welche Lautstärke erlaubt ist. In Kalifornien sind solche Lärmblitzer bereits im Einsatz und auch in Frankreich gibt es sie schon seit einigen Jahren.