Vom Verbrenner zum Elektroauto: Oma baut alten Honda um

Der zum Elektroauto umgebaute Honda City wird mit Solarstrom geladen. © Derek Onley/Tao Wells

Rosemary Penwarden hat aus einem 29-Jahre alten Honda City ein Elektroauto gemacht. Der Umbau hat sie knapp 14.500 Euro gekostet.

Dunedin (Neuseeland) – Wer sich ein Elektroauto zulegen will, hat inzwischen die Qual der Wahl. Das einstige Nischenprodukt hat sich inzwischen auf dem Markt etabliert. Doch einen neuen Stromer zu bekommen ist nicht immer ganz so einfach, da die Modelle teilweise schlicht vergriffen sind. Was also machen, wenn man trotzdem umsteigen, aber nicht ewig warten will? Einfach selbst bauen. Das hat zumindest die Klimaaktivistin Rosemary Penwarden (63) gemacht.

Für ihr Projekt kaufte Penwarden bei einem Schrotthändler einen Honda City aus dem Jahr 1993 und baute den Verbrennungsmotor aus. Gemeinsam mit einem befreundeten Ingenieur begann der achtmonatige Umbau des Oldtimers. Neben einem Elektromotor bekam der 29-Jahre alte Honda auch ein neues Getriebe.