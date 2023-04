Effektiv und günstig: Mit Hausmitteln lässt sich Vogelkot einfach von Ihrem Auto entfernen

Seit ein paar Wochen sehe ich auf manchen Autos wirklich viel grün-braun-gelbliche Fladen 5 DM Stück groß oder etwas größer.

Das kommt von der Nahrungsaufnahme frischer Grassamen. - Sie lassen sich leicht entfernen. Wasser drüber - warten - noch mal

dann lassen sich die festen Bestandteile meist mit dem Rand einer weichen Bürste weg befördern. Noch mal Wasser drüber, etwas

warten und vorsichtig tupfend weg bürsten. Und wieder Wasser. Nachspülen. - Wasser Wasser.

Wer keine Parkplatz-Wahl hat, vorher sich den Asphalt bzw das Erdreich unter Bäumen ansehen. Kann man was von oben erwarten?

Ich würde vorher mit große Zeitungen ins Auto legen, Krepp-Klebefand, Schere und auf die Schnelle eine Autohaube basteln.

Das Zeitungspapier einrollen an Kunststoff oder Silber gut ankleben, einseitig großflächig auslegen miteinander fixieren, über die Fenster, Motorhabe und dann an allen 4 Seiten an Silber/Kunststoff (Stoßstange/Motorgrill, Türgriff, Spiegel, unterer Rand

stückweise ankleben, so daß es nicht sofort weg fliegt. - Bei geschicktem Abnehmen, Zusammenlegen in einen Plastikbeutel -

kann man diese "Haube" evt. noch ein weiteres mal gar öfter verwenden. - Zuletzt im Verbrennungsabfall entsorgen.