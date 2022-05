Vollbremsung im Tunnel: Optische Täuschung erschreckt Autofahrer

Von: Sebastian Oppenheimer

In diesem Tunnel scheint sich ein Abgrund aufzutun – doch es ist nur eine beeindruckende optische Täuschung. © Facebook (Hand-over-your-man-card)

Ein virales Video zeigt einen Tunnel, in dem sich scheinbar ein Abgrund auftut – Autos bremsen scharf ab. Dahinter steckt eine erstaunliche optische Täuschung.

USA – Auf den Straßen gibt es tägliche viele kuriose Ereignisse – und natürlich auch in Tunneln. So überfuhr ein 25-Jähriger im Gotthardtunnel tatsächlich 64 rote Ampeln und ein Fahrradkurier verirrte sich auf die Autobahn in den Hamburger Elbtunnel. Nun geht ein Tunnel-Video viral, das vermutlich in den USA aufgenommen wurde.

Ein Mann filmt aus seinem Auto in eine Tunnel-Einfahrt – denn dort scheint sich ein Abgrund aufzutun.

Auf Facebook wurde das Video inzwischen mehr als 20 Millionen mal angesehen. In dem kuriosen Clip sieht man eine Tunnel-Einfahrt aus einem Auto-Cockpit, der Fahrer hat offenbar gestoppt. Der Grund: Im Tunnel scheint sich ganz offensichtlich ein Abgrund aufzutun. „Schaut mal, da kommt einer“, hört man den Filmer sagen. Und tatsächlich legt das SUV, das kurz darauf in den Tunnel hineinfährt, eine Vollbremsung hin. Später stellt sich heraus: Der vermeintliche Abgrund ist nur eine riesige Pfütze, die aber täuschend echt wie ein Loch aussieht, wie auch viele Facebook-Kommentatoren finden. „Dieses Video hat meine Nerven strapaziert!“, schreibt einer. Ein anderer User meint: „Das ist total verrückt, es sieht nicht wie Wasser aus, bis man es aus der Nähe sieht!“