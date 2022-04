Volvo-SUV rammt Kleinwagen mit Kind – Betrunkener Fahrer flüchtet im Taxi

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Ein betrunkener Volvo-Fahrer rammte einen Kia mit Mutter und 3-jähriger Tochter darin – dann flüchtete er im Taxi. © Polizei Mettmann

Ein betrunkener Fahrer krachte mit seinem Volvo-SUV in einen Kia, in dem eine Mutter und ihre 2-jährige Tochter saßen – anschließend flüchtete der Mann im Taxi.

Hilden – Alkohol und Autofahren – eine Kombination, die ganz und gar nicht zusammenpasst. Nun hat in Nordrhein-Westfalen ein betrunkener Volvo-Fahrer einen heftigen Unfall verursacht, bei dem ein 2-jähriges Kind verletzt wurde. Was der 60-Jährige im Anschluss machte, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten.

Der betrunkene Unfallfahrer (60) flüchtete nämlich mit dem Taxi, wie 24auto.de* berichtet.

Laut Polizei wartete an einer Ampel in Hilden eine 38-jährige Kia-Fahrerin, die ihre 2-jährige Tochter dabei hatte. Im Rückspiegel erkannte die Frau, dass sich ein Volvo-SUV näherte – und ganz offensichtlich nicht bremste. Im nächsten Moment krachte auch schon der von einem 60-jährigen Mann gelenkte Volvo ins Heck des Kleinwagens. Das 2-jährige Mädchen im Kia wurde dabei leicht verletzt. Dem geflüchteten Unfallfahrer kam die Polizei allerdings schnell auf die Spur. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.