Was bedeutet das Verkehrsschild mit dem schwarzen Kreuz im roten Dreieck?

Das dreieckige Zeichen mit einem schwarzen X in der Mitte zählt zu den eher seltenen Verkehrsschildern. Doch was bedeutet es genau und in welchen Situationen wird es eingesetzt?

Eine Szene, die im Straßenverkehr in Deutschland nicht selten vorkommt, ist folgende: Eine breite Straße durchzieht eine Ortschaft, während von rechts eine kleinere Straße einmündet. Die meisten Fahrzeuge donnern selbstbewusst durch die Kreuzung, während Autofahrer und Radfahrer, die von der Seite kommen, geduldig warten. Dabei signalisiert ein Verkehrsschild den Eiligen, dass sie eigentlich Vorfahrt gewähren müssen - aber nicht jeder Fahrer kennt die Bedeutung des Schilds mit schwarzem Kreuz im roten Dreieck.

Schwarzes X im roten Dreieck: Wo das Rechts-vor-links-Verkehrsschild eingesetzt wird

Das schwarze Kreuz in einem rot umrandeten Dreieck ist jedoch nicht das einzige Verkehrsschild, dessen Bedeutung vielen unbekannt ist. Es gibt zahlreiche andere Schilder, von denen einige seltener und daher unbekannter sind. Beispielsweise stößt ein schwarz-weißes Schild, das es bisher nur in Bayern gibt, immer wieder auf Verwunderung.

Offensichtlich handelt es sich bei dem Verkehrszeichen mit einem weißen Dreieck und rotem Rand um ein Warnzeichen für Gefahrensituationen im Straßenverkehr. Das Verkehrsschild mit schwarzem Kreuz und rotem Rand hat die offizielle Nummer 102 und wird auch als Rechts-vor-links-Schild bezeichnet. Das Ziel ist es, auf eine Regel aufmerksam zu machen, die normalerweise selbstverständlich ist: Verkehrsteilnehmer, die von rechts kommen, haben Vorfahrt. Diese Regel gilt an allen Kreuzungen oder Einmündungen, wo die Vorfahrt nicht durch Verkehrszeichen geregelt ist.

Verkehrsschild mit schwarzem Kreuz in rotem Dreieck: Bei Missachtung der Vorfahrtsregeln drohen Bußgelder und hohe Kosten bei Unfällen

Daher findet man das Schild Nummer 102 an gefährlichen Stellen, etwa wo es unübersichtlich ist oder wo die Rechts-vor-links-Regel oft missachtet wird. Das Schild mit schwarzem Kreuz im roten Dreieck wird auch aufgestellt, wenn die Vorfahrtsregelungen erst kürzlich geändert wurden, um alte Gewohnheiten abzutrainieren.

Obwohl das Rechts-vor-links-Schild lediglich eine Warnung darstellt und kein Gebot oder Verbot, können Bußgelder und Punkte in Flensburg bei Nichtbeachtung der Vorfahrtsregeln verhängt werden. Bei einem Verkehrsunfall kann es für den Verkehrsteilnehmer, der von links kommt, zudem auch sehr teuer werden.

