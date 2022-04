Wildschwein fährt in Subaru davon – „Es sieht so unschuldig aus“

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein Wildschwein hüpfte in einen Subaru-Kombi – und rollte damit davon. © Facebook (Yavapai County Sheriff‘s Office)

Am nächsten Morgen stand das Auto nicht mehr in der Einfahrt – Schuld daran war ein hungriges Wildschwein. Das Netz lacht sich über den Vorfall schlapp.

Cornville (USA) – Wenn man morgens nach dem Auto schaut und es nicht mehr dort steht, wo man es abgestellt hat, dann gibt es eigentlich nur zwei Gründe. Erstens: Der Wagen wurde abgeschleppt. Zweitens: Das Fahrzeug wurde gestohlen. Dass ein Wildschwein damit davongefahren ist, würde man wohl eher nicht vermuten.

Doch genau das ist nun in Cornville im US-Bundesstaat Arizona passiert, wie 24auto.de berichtet.

Der Besitzer des Subarus hatte über Nacht die Heckklappe des Wagens offengelassen – darin befand sich eine Tüte Cheetos-Chips. Dieser Versuchung konnte das Wildschwein ganz offenbar nicht widerstehen: Es hüpfte in den Japan-Kombi und futterte die komplette Packung auf. Dummerweise hatte sich durch die Erschütterung beim Hineinspringen hinter dem Tier die Heckklappe geschlossen. Das Tier saß in der Falle und begann zu randalieren: Dabei kam es schließlich an den Gangwahlhebel – und schaltete das Fahrzeug in den Leerlauf. Daraufhin rollte der Subaru samt Wildschwein aus der Einfahrt über die Straße und kam schließlich kurz darauf unter ein paar Bäumen zum Stehen. Auf Facebook wird der Polizeibericht lustig kommentiert: „Es sieht so unschuldig aus“, hat jemand geschrieben. Ein anderer User meint: „Ich würde liebend gerne den Unfallbericht für die Versicherung lesen.“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.