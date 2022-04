Autobauer kopiert Teslas Yoke-Lenkrad – Fans entsetzt: „Furchtbar“

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Tesla kopiert? Viele Lexus-Fans sind wenig begeistert vom Yoke-Lenkrad des neuen RZ 450e. © Lexus

Das sogenannte Yoke-Lenkrad von Tesla ist heiß umstritten – nun zieht ein japanischer Autobauer nach. Viele Fans der Marke sind davon wenig begeistert.

Nagoya (Japan) – In den 1980er-Jahren gab es einige Kultserien im TV – extrem populär war damals unter anderem „Knight Rider“. Der Ex-Polizist Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff (69), kämpfte darin gegen das Unrecht. Allerdings tat er das nicht allein: Fast noch berühmter als der Schauspieler war sein Auto: K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand). Der modifizierte Pontiac Firebird Trans Am konnte nicht nur sprechen, sondern war zudem kugelsicher, superschnell und in der Lage über Hindernisse zu springen (Turbo Boost). Doch extrem cool war auch das „halbe“ Lenkrad des futuristischen Serienmobils. Ob auch Elon Musk (50) die Serie damals verfolgt hat? Der Tesla-Chef hat so ein ähnliches Lenkrad namens „Yoke“ nämlich mit dem Model S Plaid eingeführt – nicht jeder war davon begeistert.

Doch nun zieht der japanische Autobauer Lexus in Sachen Yoke-Lenkrad nach, wie 24auto.de berichtet.

Die Marke Lexus ist der Nobel-Ableger von Toyota, der vor allem in den USA sehr erfolgreich ist. Die Japaner haben nun Bilder von ihrem ersten Elektro-Fahrzeug Lexus RZ 450e veröffentlicht – und dabei steht ausnahmsweise nicht der Antrieb an sich oder das Exterieur im Vordergrund, sondern das Interieur. Wie auf den Fotos zu sehen ist, hat der RZ 450e ein Yoke-Lenkrad, ähnlich dem von Tesla. Bilder von dem Auto inklusive Yoke-Lenkrad postete Lexus auch auf Instagram. Bei vielen Fans der Marke kommt die „Tesla-Steuerversion“ aber alles andere als gut an, wie zahlreiche Kommentare zu dem Beitrag zeigen: „Bietet bitte ein echtes Lenkrad an“, hat etwa ein User geschrieben. Ein anderer meint: „Bitte macht nicht Tesla nach. Dieses Lenkrad ist furchtbar!“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.