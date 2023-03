15-jährige aus Aschaffenburg „spurlos verschwunden“: Polizei bittet um Hinweise

Von: Christian Einfeldt

Samstagabend wurde sie zuletzt gesehen: Die Polizei Aschaffenburg sucht nach einer vermissten 15-Jährigen, die sich in einer „hilflosen Lage“ befinden könnte.

Aschaffenburg – Laut der Polizei Aschaffenburg könnte sie sich in einer „hilflosen Lage“ befinden: Die Suche nach einem 15-jährigen Mädchen läuft auf Hochtouren und erfordert nun die Hilfe aus der Bevölkerung. Die vermisste Person, Valentina R., war in einer Jugendeinrichtung, gelegen im Aschaffenburger Fahrbachweg, unterbracht. Dort wurde sie am Samstagabend, gegen 22 Uhr, zuletzt gesehen. Seit Sonntagvormittag gilt sie als vermisst.

Samstagabend zuletzt gesehen: Die 15-jährige Valentina R. gilt seit Sonntag als vermisst. © Polizei Aschaffenburg.

„Spurlos verschwunden“: Polizei sucht mit Hubschrauber und Feuerwehr nach 15-jährigen

In ihrem Bericht schreibt die Polizei Aschaffenburg, dass sie „spurlos verschwunden“ sei. Auch mehrere Einsatzkräfte, unterstützt von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizeihubschrauber, konnten ihren Aufenthaltsort bislang nicht ausfindig machen. Beschreibung der Polizei Aschaffenburg:

circa 160 cm groß m. schlanker Statur

Schulterlange, schwarze, lockige Haare

vermutlich bekleidet mit einem Schlafanzug

Umso dringlicher bittet die Polizei um Hinweise: Wer Aussagen zum aktuellen Standort der 15-Jährigen machen kann, soll die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 kontaktieren.

