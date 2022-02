1600 Teilnehmer bei Demonstration gegen Sicherheitskonferenz

Ein Demonstrant nimmt an einer Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz teil. © Felix Hörhager/dpa

Etwa 1600 Gegnerinnen und Gegner der Sicherheitskonferenz (Siko) sind am Samstag durch die Münchner Innenstadt gezogen und haben auf dem Marienplatz demonstriert. Kurzzeitig musste der Demonstrationszug gestoppt werden, wie die Polizei mitteilte. Einige Teilnehmer hätten Bengalos gezündet. Ansonsten sei der Protest friedlich geblieben. Es gab vier Festnahmen.

München - Angemeldet hatte den Demonstrationszug vom Karlsplatz zum Marienplatz das „Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz“. Neben dem Demonstrationszug gab es auch einige kleinere Veranstaltungen. So trafen sich etwa 200 Gegner der Siko für eine Menschenkette auf dem Karlsplatz - sie war ebenfalls angemeldet von dem Aktionsbündnis. Auf dem Odeonsplatz demonstrierten weniger als 200 Menschen unter dem Titel „Frieden für die Ukraine“.

Im Zuge der Proteste gab es mehrere Festnahmen: Bei der Schlusskundgebung habe ein 49-Jähriger sich offenbar an einer Polizei-Kamera gestört und diese weggedrückt. Andere Teilnehmer hätten sich mit ihm solidarisiert, es sei zu einem Gerangel mit den Einsatzkräften gekommen. Letztendlich habe sich die Lage wieder beruhigt, teilte die Polizei weiter mit. Der 49-Jährige wurde festgenommen. Eine 31-Jährige aus Stuttgart habe während der Abschlusskundgebung am Marienplatz mit einer Holzstange gegen den Kopf eines Polizeibeamten geschlagen. Sie wurde ebenfalls festgenommen.

Am Abend nahmen die Beamten bei einer Versammlung zum rassistischen Anschlag von Hanau vor zwei Jahren zwei Männer fest, die am Nachmittag Straftaten begangen hatten. Bei ihnen handelte es sich um einen 36-Jährigen mit Wohnsitz im Bereich Bad Tölz und einen 20-Jährigen mit Wohnsitz im Bereich Traunstein, wie es weiter hieß. Dem 36-Jährigen wurde Beleidigung von Polizeibeamten vorgeworfen. Der 20-Jährige habe einen Polizisten mit der Faust in den Bauch geschlagen. Er werde wegen eines tätlichen Angriffs von Vollstreckungsbeamten angezeigt.

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist das weltweit wichtigste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Es nehmen rund 30 Staats- und Regierungschefs teil, außerdem mehr als 80 Minister. dpa