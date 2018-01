18-Jährige prallt mit Auto gegen Holzstapel und stirbt

Eine Fahranfängerin ist in Bayern mit ihrem Wagen auf dramatische Weise gestorben. Sie war von der Fahrbahn abgekommen.

Pittenhart - Eine Fahranfängerin ist in Oberbayern mit ihrem Wagen gegen einen Holzstapel geprallt und gestorben. Die 18-Jährige sei am Mittwochabend nahe Pittenhart (Landkreis Traunstein) von der Fahrbahn abgekommen und etwa 200 Meter über eine Wiese gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein technisches- und unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Feuerwehren Pittenhart und Eggstätt übernahmen mit insgesamt ca. 40 Einsatzkräften die Bergung der Fahrerin, die Ausleuchtung der Unfallörtlichkeit sowie die Verkehrslenkungsmaßnahmen, erklärte die Polizei.

dpa, mke

