Von: Katarina Amtmann

In Unterfranken hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Taxifahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Bei dem Unfall starb ein junger Fahrgast.

Volkach - Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag, 21. August, auf der Staatsstraße von Würzburg in Richtung Volkach (Landkreis Kitzingen). Gegen 14.45 Uhr verlor ein Taxi aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. „Für den im Fahrzeug eingeklemmten 18-jährigen Fahrgast kam leider jede Hilfe zu spät“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Taxifahrer verliert Kontrolle über Wagen: Fahrgast stirbt bei schwerem Unfall

Der Taxifahrer (66) befand sich auf dem Weg von Würzburg nach Volkach, als das Fahrzeug kurz vor Astheim von der Straße abkam. Die genaue Ursache für den Kontrollverlust ist bisher unklar. Das Taxi kollidierte frontal mit einem Baum auf der linken Seite der Straße und blieb anschließend auf der Fahrbahn stehen.

Taxi-Fahrgast (18) stirbt bei heftigem Unfall in Unterfranken

„Der alarmierte Rettungsdienst und Notarzt konnten leider nur noch den Tod des im Mercedes eingeklemmten Fahrgastes feststellen“, so die Polizei weiter. Der Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs zog die Polizei Kitzingen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einen Unfallsachverständigen hinzu. (kam)

