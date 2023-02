1860 München verpflichtet Jacobacci als neuen Trainer

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der Italiener Maurizio Jacobacci wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München. Der 60-Jährige soll bereits an diesem Montag seine erste Einheit mit den „Löwen“ absolvieren, wie der Traditionsverein am Sonntag mitteilte. „Wir erwarten uns von ihm einen neuen Impuls auf jeden einzelnen Spieler und somit eine Leistungssteigerung in den kommenden Spielen“, äußerte Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel.

München - Der Österreicher hatte die Münchner seit der Entlassung von Michael Köllner Ende Januar als Interimstrainer gecoacht.

Jacobacci hatte zuletzt den tunesischen Erstligisten CS Sfaxien trainiert, dort musste er im Februar aber gehen. Er hat sonst überwiegend in der Schweiz trainiert. „Er hat sowohl als Spieler in der ersten Liga der Schweiz als auch als Trainer viele ähnliche Situationen im Umgang mit hoher Erwartungshaltung und Druck erlebt und kann diese Erfahrung nun in der jetzigen schwierigen Situation mit dem nötigen Einfühlungsvermögen an die Mannschaft weitergeben“, sagte Gorenzel.

Jacobacci übernimmt die „Löwen“ in einer sportlichen Krise. Der Aufstieg ist kaum noch erreichbar, nachdem die Giesinger seit Oktober nur einen Sieg in der Liga feiern konnten. Jacobacci bezeichnete seine kommende Aufgabe als Herausforderung, die ihn reize. „In intensiven Gesprächen mit Günther Gorenzel konnte ich ihn mit meinem Konzept überzeugen und freue mich nun hier zu sein und mit der Mannschaft arbeiten zu können“, sagte der Italiener. dpa